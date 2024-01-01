У бою на Запоріжжі загинув волинянин Микола Варчин

У бою на Запоріжжі загинув волинянин Микола Варчин
У Запорізькій області на фронті обірвалося життя мінометника з волинського села Любитів Миколи Варчина.

Про це у фейсбуці інформує Колодяжненська громада.

«Зі скорботою і смутком повідомляємо страшну звістку: знову втратили воїна, мужнього захисника України… 18 травня у Запорізькій області трагічно обірвалося життя мешканця Любитова, командира міномета 3 механізованого батальйону , молодшого сержанта Миколи Сергійовича Варчина, 1993 р.н. Він боронив рідну землю від клятого ворога від початку повномасштабної війни», - зазначили у громаді.

У бою на Запоріжжі загинув волинянин Микола Варчин


У звʼязку із трагічною подією від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.

«Щирі співчуття родині загиблого Героя», - йдеться у повідомленні.

Інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.

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Теги: загиблі, війна
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