У бою на Запоріжжі загинув волинянин Микола Варчин

У Запорізькій області на фронті обірвалося життя мінометника з волинського села ЛюбитівПро це у фейсбуці інформує Колодяжненська громада.«Зі скорботою і смутком повідомляємо страшну звістку: знову втратили воїна, мужнього захисника України… 18 травня у Запорізькій області трагічно обірвалося життя мешканця Любитова, командира міномета 3 механізованого батальйону , молодшого сержанта Миколи Сергійовича Варчина, 1993 р.н. Він боронив рідну землю від клятого ворога від початку повномасштабної війни», - зазначили у громаді.У звʼязку із трагічною подією від сьогодні у громаді оголошено триденну жалобу.«Щирі співчуття родині загиблого Героя», - йдеться у повідомленні.Інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково.