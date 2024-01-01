Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 травня





Цього тижня глядачі спостерігатимуть філософську виставу і ситуацію, у якій опинилися двоє жінок. Співпереживатимуть разом з українками, які виїхали на заробітки до Італії. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти – і історія під назвою «Хай живе любов» об'єднує навіть не одну, а кілька закоханих пар. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 26 травня.



У середу, 22 травня, о 18:00 на камерній сцені – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Вони замкнені, то яка ціна свободи? Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері замкнені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У п’ятницю, 24 травня, о 18:00 – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Сміх крізь сльози, переосмислення втрат і пошук відповідей на запитання, що не дають спокою уже не одному поколінню. У виставу вплетені фрагменти відеоінтерв’ю із справжніми заробітчанками, також ми розповімо не одну, а кілька історій, які є різними та мають дещо спільне – розлуку...



У неділю, 26 травня, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«Ця казочка музична

Про Вовка і Лисичку,

Про Їжака і Півня,

Про Мишку, хатку дивну…», – ось так зазначено у п'єсі.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



Ввечері цього ж дня, о 17:00, на основній сцені – музична комедія «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).



У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе вверх ногами. Інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!









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