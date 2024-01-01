НАБУ і СБУ «трусять» Державну судову адміністрацію
Сьогодні, 13:01
Працівники Національного антикорбюро та СБУ проводять обшуки та інші слідчі дії у Державній судовій адміністрації України.
Про це повідомила пресслужба ДСА.
У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.
«ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.
За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання.
Статтею 62 Конституції України встановлено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково:
У лютому 2024 року за результатами проведеного дисциплінарного провадження, у зв’язку з допущенням державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5, 15 частини 2 статті 65 Закону України "Про державну службу" директору департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України оголошено догану.
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Про це повідомила пресслужба ДСА.
У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.
«ДСА України заявляє про нульову толерантність до корупції та усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.
За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання.
Статтею 62 Конституції України встановлено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково:
У лютому 2024 року за результатами проведеного дисциплінарного провадження, у зв’язку з допущенням державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4, 5, 15 частини 2 статті 65 Закону України "Про державну службу" директору департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України оголошено догану.
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