НАБУ і СБУ «трусять» Державну судову адміністрацію

Працівники Національного антикорбюро та СБУ проводять обшуки та інші слідчі дії у Державній судовій адміністрації України.Про це повідомила пресслужба ДСА.У зв’язку зі слідчими діями на предмет можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) до вчинення кримінального правопорушення (під час проведення тендерів), передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, детективи НАБУ спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в приміщеннях ДСА України.«ДСА України заявляє про нульову толерантністьта усіляко сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення істини та притягнення винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.За корупційні злочини посадові особи будь-якого рангу і статусу мають нести невідворотне покарання.Статтею 62 Конституції України встановлено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.