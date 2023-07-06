Керівник волинської поліції Юрій Крошко отримав посаду у Києві

Юрія Крошка звільнили з посади. Нині він – радник голови Національної поліції України.



Інформацію про звільнення Юрія Крошка Центру журналістських розслідувань



Зараз обов’язки керівника волинської поліції виконує заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області – начальник кримінальної поліції Михайло Сорока.



«Я підтверджую те, що Юрія Крошка перевели на посаду радника голови Національної поліції України, і що обов’язки начальника ГУНП у Волинській області виконує Михайло Сорока», – прокоментувала речниця Нацполіції Олена Бережна.



Водночас, причини такого рішення Олена Бережна не назвала.



23 лютого 2024 року у соцмережах з’явилася інформація про обшуки Державного бюро розслідувань у кабінеті начальника Нацполіції у Волинській області Юрія Крошка. Наступного дня у телеграм-каналах опубілкували фото з обшуків, судячи з яких слідчі дії провели не лише на робочому місці головного поліцейського Волині, а й у його будинку на Житомирщині. Також йшлося про те, що Крошка затримали й підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Втім, того ж дня речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила, що інформація про затримання не відповідає дійсності. Досі він продовжував виконувати обов’язки керівника поліції області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області, полковниказвільнили з посади. Нині він – радник голови Національної поліції України.Інформацію про звільнення Юрія Крошка Центру журналістських розслідувань «Сила правди» підтвердили у Департаменті комунікації Національної поліції України.Зараз обов’язки керівника волинської поліції виконує заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області – начальник кримінальної поліції«Я підтверджую те, що Юрія Крошка перевели на посаду радника голови Національної поліції України, і що обов’язки начальника ГУНП у Волинській області виконує Михайло Сорока», – прокоментувала речниця НацполіціїВодночас, причини такого рішення Олена Бережна не назвала.23 лютого 2024 року у соцмережах з’явилася інформація про обшуки Державного бюро розслідувань у кабінеті начальника Нацполіції у Волинській області Юрія Крошка. Наступного дня у телеграм-каналах опубілкували фото з обшуків, судячи з яких слідчі дії провели не лише на робочому місці головного поліцейського Волині, а й у його будинку на Житомирщині. Також йшлося про те, що Крошка затримали й підозрюють у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Втім, того ж дня речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила, що інформація про затримання не відповідає дійсності. Досі він продовжував виконувати обов’язки керівника поліції області.

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