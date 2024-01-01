На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв

На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв
У Благодатному на Волині на подвірʼї ліцею №9 відкрили фотостелу «Благодатне пам’ятає».

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

На ній зображені портрети загиблих Героїв - жителів селища: Олександра Горбунова, Костянтина Мрочка, Оксани Горпініч, Максима Багнюка, Віталія Горліковського, Геннадія Абрамчука, Сергія Михальчука, Миколи Харія, Димитрія Байкарова, Валентина Короля.

«Громада памʼятає подвиг кожного і кожної. Вічна їм памʼять», - зазначив Карпус.


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Теги: вшанування, Волинь
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