На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 13:49
У Благодатному на Волині на подвірʼї ліцею №9 відкрили фотостелу «Благодатне пам’ятає».
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
На ній зображені портрети загиблих Героїв - жителів селища: Олександра Горбунова, Костянтина Мрочка, Оксани Горпініч, Максима Багнюка, Віталія Горліковського, Геннадія Абрамчука, Сергія Михальчука, Миколи Харія, Димитрія Байкарова, Валентина Короля.
«Громада памʼятає подвиг кожного і кожної. Вічна їм памʼять», - зазначив Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
На ній зображені портрети загиблих Героїв - жителів селища: Олександра Горбунова, Костянтина Мрочка, Оксани Горпініч, Максима Багнюка, Віталія Горліковського, Геннадія Абрамчука, Сергія Михальчука, Миколи Харія, Димитрія Байкарова, Валентина Короля.
«Громада памʼятає подвиг кожного і кожної. Вічна їм памʼять», - зазначив Карпус.
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