«Українці спалюють авто для ЗСУ»: новий фейк ru-пропаганди

«Українці спалюють авто для ЗСУ»: новий фейк ru-пропаганди
Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності закону про мобілізацію № 10449, у рамках якого для потреб Збройних Сил України в українців зможуть вилучати автомобілі.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік, накладення логотипу неіснуючого каналу та англійських субтитрів – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.

Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції.


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Теги: фейки, росія
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