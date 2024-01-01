«Українці спалюють авто для ЗСУ»: новий фейк ru-пропаганди

Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності закону про мобілізацію № 10449, у рамках якого для потреб Збройних Сил України в українцівПро це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік, накладення логотипу неіснуючого каналу та англійських субтитрів – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції.