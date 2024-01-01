«Українці спалюють авто для ЗСУ»: новий фейк ru-пропаганди
Сьогодні, 13:32
Ворожі TG-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності закону про мобілізацію № 10449, у рамках якого для потреб Збройних Сил України в українців зможуть вилучати автомобілі.
Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік, накладення логотипу неіснуючого каналу та англійських субтитрів – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.
Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео палаючих машин за 2020 рік, накладення логотипу неіснуючого каналу та англійських субтитрів – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа.
Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції.
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