Росія хотіла взяти Харків під артилерійський контроль, але 92-бригада завадила, – ЗМІ

Росія хотіла взяти Харків під артилерійський контроль, але 92-бригада завадила, – ЗМІ
Росіяни збиралися частково оточити Харків та тиснути на українські війська на схід від Печенізького водосховища. Цю операцію вони мали провести 15-16 травня але з невідомої причини перенесли майже на тиждень.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Economist та отримані ними військові плани.

За даними журналу, окупанти визначили два напрямки атаки по обидві сторони водойми. Натиск на заході мав протягом 72 годин забезпечити виведення російських військ у радіус артилерійського ураження Харкова біля селища Борщова.

Але плани ворога розбила швидко перекинута туди 92-га бригада.

"Їх зупинила швидко передислокована група елітної 92-ї бригади, яка відкинула їх на цілих 10 км від початкової мети", – повідомили журналісти.

На сході, на Вовчанському напрямку, росіяни планували бої на водосховищі аж до населеного пункту Печеніги. Ворогу це швидко вдалося і він зачистив територію, яка мала б бути замінованою.

Наступ росії на Харківську область розпочався 10 травня. Близько 5 ранку росіяни прорвали українську оборону і почали рухатися від кордону вглибину території.

Наразі найбільша кількість зіткнень захисників з ворогом відбувається в Донецькій області. В Харківській ще минулого тижня, за повідомленнями від президента, ситуацію вдалося стабілізувати.

Однак вона все ще важка і ворог все ще намагається наступати.
За даними американського Інституту вивчення війни, росія може готувати плацдарм для нового наступу з Вовчанська.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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