У Луцьку на вулиці у 32-річного чоловіка виявили наркотики
Сьогодні, 12:27
ТОРівці у Луцьку у чоловіка виявили наркотичні речовини.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Цими вихідними у Луцьку екіпаж роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції звернули увагу на громадянина, який, побачивши службовий автомобіль, поспіхом пішов у двори.
Інспектори вирішили поспілкуватися з чоловіком. Невідомим виявився 32-річний житель міста. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили у чоловіка поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Цими вихідними у Луцьку екіпаж роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції звернули увагу на громадянина, який, побачивши службовий автомобіль, поспіхом пішов у двори.
Інспектори вирішили поспілкуватися з чоловіком. Невідомим виявився 32-річний житель міста. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили у чоловіка поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ
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