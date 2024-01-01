У Луцьку на вулиці у 32-річного чоловіка виявили наркотики

ТОРівці у Луцьку у чоловіка виявили наркотичні речовини.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Цими вихідними у Луцьку екіпаж роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції звернули увагу на громадянина, який, побачивши службовий автомобіль, поспіхом пішов у двори.Інспектори вирішили поспілкуватися з чоловіком. Невідомим виявився 32-річний житель міста. Під час поверхневої перевірки ТОРівці виявили у чоловіка поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження.Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ