На Волині під час грози здетонувала міна, є травмовані. ДЕТАЛІ

здетонувала міна. У цей час дорогою їхала вантажівка.



Як розповіла у коментарі Ольга Бузулук, вибуховою хвилею було пошкоджено вантажний автомобіль Iveco. Травмувалися 58-річний водій з Рівненської області і 25-річний пасажир.



Коментувати стан травмованого водія керівник Ратнівської районної лікарні Михайло Бегель журналістам Суспільного відмовився.



За даними Ольги Бузулук, водій нині у лікарні, пасажир отримав легкі тілесні ушкодження і не госпіталізувався. Усі матеріали за фактом детонації міни і травмування людей правоохоронці скерували у Держбюро розслідувань.



Дорогу, де стався вибух, перекрито



Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, проїзд дорогою біля села Доманове Ковельського району на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече наразі перекрито в обох напрямках.



За коментарем Суспільне звернулося до голови Ратнівської громади Віталія Бірука. З його слів, на місці події ще працюють слідчі.



"Рух організовано об’їзною дорогою, все добре, тобто забезпечено. Там покриття не найгірше. Люди знають, як об'їхати. Я поки що без військових не можу коментувати будь-яку ситуацію. Але з доїздом все добре", — сказав посадовець.



Довідково: торік, 6 липня, також під час грози здетонували міни на дорогах Шацьк-Піща, у районі села Дольськ та біля Гірок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 20 травня на автодорозі поблизу села Доманове, що неподалік кордону із Білоруссю, під час грози. У цей час дорогою їхала вантажівка.Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині, вибуховою хвилею було пошкоджено вантажний автомобіль Iveco. Травмувалися 58-річний водій з Рівненської області і 25-річний пасажир.Коментувати стан травмованого водія керівник Ратнівської районної лікарніжурналістам Суспільного відмовився.За даними Ольги Бузулук, водій нині у лікарні, пасажир отримав легкі тілесні ушкодження і не госпіталізувався. Усі матеріали за фактом детонації міни і травмування людей правоохоронці скерували у Держбюро розслідувань.Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, проїзд дорогою біля села Доманове Ковельського району на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече наразі перекрито в обох напрямках.За коментарем Суспільне звернулося до голови Ратнівської громади. З його слів, на місці події ще працюють слідчі."Рух організовано об’їзною дорогою, все добре, тобто забезпечено. Там покриття не найгірше. Люди знають, як об'їхати. Я поки що без військових не можу коментувати будь-яку ситуацію. Але з доїздом все добре", — сказав посадовець.торік, 6 липня, також під час грози здетонували міни на дорогах Шацьк-Піща, у районі села Дольськ та біля Гірок.

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