На Волині під час грози здетонувала міна, є травмовані. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 12:12
Ввечері 20 травня на автодорозі поблизу села Доманове, що неподалік кордону із Білоруссю, під час грози здетонувала міна. У цей час дорогою їхала вантажівка.
Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, вибуховою хвилею було пошкоджено вантажний автомобіль Iveco. Травмувалися 58-річний водій з Рівненської області і 25-річний пасажир.
Коментувати стан травмованого водія керівник Ратнівської районної лікарні Михайло Бегель журналістам Суспільного відмовився.
За даними Ольги Бузулук, водій нині у лікарні, пасажир отримав легкі тілесні ушкодження і не госпіталізувався. Усі матеріали за фактом детонації міни і травмування людей правоохоронці скерували у Держбюро розслідувань.
Дорогу, де стався вибух, перекрито
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, проїзд дорогою біля села Доманове Ковельського району на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече наразі перекрито в обох напрямках.
За коментарем Суспільне звернулося до голови Ратнівської громади Віталія Бірука. З його слів, на місці події ще працюють слідчі.
"Рух організовано об’їзною дорогою, все добре, тобто забезпечено. Там покриття не найгірше. Люди знають, як об'їхати. Я поки що без військових не можу коментувати будь-яку ситуацію. Але з доїздом все добре", — сказав посадовець.
Довідково: торік, 6 липня, також під час грози здетонували міни на дорогах Шацьк-Піща, у районі села Дольськ та біля Гірок.
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Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, вибуховою хвилею було пошкоджено вантажний автомобіль Iveco. Травмувалися 58-річний водій з Рівненської області і 25-річний пасажир.
Коментувати стан травмованого водія керівник Ратнівської районної лікарні Михайло Бегель журналістам Суспільного відмовився.
За даними Ольги Бузулук, водій нині у лікарні, пасажир отримав легкі тілесні ушкодження і не госпіталізувався. Усі матеріали за фактом детонації міни і травмування людей правоохоронці скерували у Держбюро розслідувань.
Дорогу, де стався вибух, перекрито
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, проїзд дорогою біля села Доманове Ковельського району на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече наразі перекрито в обох напрямках.
За коментарем Суспільне звернулося до голови Ратнівської громади Віталія Бірука. З його слів, на місці події ще працюють слідчі.
"Рух організовано об’їзною дорогою, все добре, тобто забезпечено. Там покриття не найгірше. Люди знають, як об'їхати. Я поки що без військових не можу коментувати будь-яку ситуацію. Але з доїздом все добре", — сказав посадовець.
Довідково: торік, 6 липня, також під час грози здетонували міни на дорогах Шацьк-Піща, у районі села Дольськ та біля Гірок.
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