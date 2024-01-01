На Волині частково скасували погодинні відключення світла: деталі
Сьогодні, 11:08
На Волині сьогодні, 21 травня, із 11:00 до 17:00 анонсовані графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ) застосовуватись не будуть.
Про це у телеграмі повідомило Волиньобленерго.
НЕК «Укренерго» змінено величину доведеного ліміту споживання у Волинській області на вівторок 21 травня у сторону збільшення.
Із 17:00 до 24:00 відключення будуть здійснюватись згідно з графіками на 21травня за посиланням.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це у телеграмі повідомило Волиньобленерго.
НЕК «Укренерго» змінено величину доведеного ліміту споживання у Волинській області на вівторок 21 травня у сторону збільшення.
Із 17:00 до 24:00 відключення будуть здійснюватись згідно з графіками на 21травня за посиланням.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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