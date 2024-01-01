Польща може затопити низку територій на кордоні з росією та Білоруссю

Польща може затопити низку територій на кордоні з росією та Білоруссю
У межах програми "Східний щит" Польща може підтопити низку територій на кордоні з росією та Білоруссю.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск в ефірі TVN24, пише Укрінформ.

“Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть… Це буде все, зокрема заліснення, а там, де потрібно ‒ затоплені ділянки”, ‒ розповів він.

Раніше польський прем’єр повідомляв, що Варшава скерує у межах програми 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд доларів). За його словами, кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.

План передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну форми рельєфу та спеціальних лісових насаджень вздовж 400 кілометрів сухопутного кордону.

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Теги: Польща, Україна, росія
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