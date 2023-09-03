У Луцьку затопило кілька вулиць

У Луцьку затопило кілька вулиць
У Луцьку у понеділок, 20 травня, пройшов дощ. Декілька вулиць міста затопило.

Про це повідомили в соцмережах, передає ВСН.

Користувачі зазначають, що після дощу в Луцьку затопило вулиці Львську та Володимира Івасюка.

«Автівки переходять на режим із веслами», - пишуть користувачі.

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Теги: дощ, Луцьк, підтоплення
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Коментарі 1
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шо !!!! опять !!!!!!! яка несподіванка !!!!!!!!!!!!!
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