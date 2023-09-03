У Луцьку затопило кілька вулиць





Про це повідомили в соцмережах, передає



Користувачі зазначають, що після дощу в Луцьку затопило вулиці Львську та Володимира Івасюка.



«Автівки переходять на режим із веслами», - пишуть користувачі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у понеділок, 20 травня, пройшов дощ. Декілька вулиць міста затопило.Про це повідомили в соцмережах, передає ВСН Користувачі зазначають, що після дощу в Луцьку затопило вулиці Львську та Володимира Івасюка.«Автівки переходять на режим із веслами», - пишуть користувачі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію