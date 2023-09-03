У Луцьку затопило кілька вулиць
Сьогодні, 21:43
У Луцьку у понеділок, 20 травня, пройшов дощ. Декілька вулиць міста затопило.
Про це повідомили в соцмережах, передає ВСН.
Користувачі зазначають, що після дощу в Луцьку затопило вулиці Львську та Володимира Івасюка.
«Автівки переходять на режим із веслами», - пишуть користувачі.
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Про це повідомили в соцмережах, передає ВСН.
Користувачі зазначають, що після дощу в Луцьку затопило вулиці Львську та Володимира Івасюка.
«Автівки переходять на режим із веслами», - пишуть користувачі.
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Коментарі 1
шо !!!! опять !!!!!!! яка несподіванка !!!!!!!!!!!!!
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