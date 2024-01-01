Черг немає: скільки військовозобов'язаних вже оновили дані у Луцькому ЦНАПі





Про це Лариса Карп’як. З її слів, процедура оновлення даних займає у середньому 7 хвилин. Після процедури заявник отримує на руки витяг.



"Ажіотажу немає. Оновлення персональних даних розпочали з суботи 18-го травня, як передбачено законодавством. Усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані до 16-го липня", — сказала Лариса Карп'як і додала, що послуга є безплатною.



Лучанин Ігор Сивий — один із тих, хто уже оновив дані як військовозобов’язаний. "Я так собі поміркував, щоб чим раніше, навіщо це відкладати, все одно рано чи пізно доведеться оновлювати свої дані", — каже чоловік.



20 травня система, у якій працівники ЦНАПу оновлювали дані військовозобов'язаних, тимчасово не працювала. Зі слів адміністраторки Світлани Зайчик, усім чоловікам, які зверталися в установу і не змогли отримати послугу через збій у системі — згодом перетелефонують і знову запросять у Центр надання адмінпослуг.



Станом на 16:00 20 травня система ще не відновила роботу.



Зі слів Лариси Карп'як, оновити дані військовозобов'язані також можуть ще у двох філіях ЦНАПу, які працюють у Луцьку. Окрім центрів надання адмінпослуг військовозобов'язані також можуть звертатися у місцеві терцентри комплектування і соцпідтримки, чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом 20 травня майже сотня військовозобов'язаних оновили свої дані, або звернулися за консультацією у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Луцьку.Про це Суспільному розповіла директорка установи. З її слів, процедура оновлення даних займає у середньому 7 хвилин. Після процедури заявник отримує на руки витяг."Ажіотажу немає. Оновлення персональних даних розпочали з суботи 18-го травня, як передбачено законодавством. Усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані до 16-го липня", — сказала Лариса Карп'як і додала, що послуга є безплатною.Лучанин— один із тих, хто уже оновив дані як військовозобов’язаний. "Я так собі поміркував, щоб чим раніше, навіщо це відкладати, все одно рано чи пізно доведеться оновлювати свої дані", — каже чоловік.20 травня система, у якій працівники ЦНАПу оновлювали дані військовозобов'язаних, тимчасово не працювала. Зі слів адміністраторки, усім чоловікам, які зверталися в установу і не змогли отримати послугу через збій у системі — згодом перетелефонують і знову запросять у Центр надання адмінпослуг.Станом на 16:00 20 травня система ще не відновила роботу.Зі слів Лариси Карп'як, оновити дані військовозобов'язані також можуть ще у двох філіях ЦНАПу, які працюють у Луцьку. Окрім центрів надання адмінпослуг військовозобов'язані також можуть звертатися у місцеві терцентри комплектування і соцпідтримки, чи зареєструватися у електронному кабінеті-застосунку "Резерв+".

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