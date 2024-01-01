Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона

Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона
Поліцейські затримали керівника філії ПАТ «Київоблгаз» за одержання 250 000 грн неправомірної вигоди за проведення газифікації на земельні ділянки.

На цих ділянках мали намір збудувати котеджне містечко. Посадовцю оголошено підозру, суд взяв його під варту, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили корупційну діяльність керівника однієї з філій ПАТ «Київоблгаз» оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління поліції Київської області. За розв’язання питання щодо погодження технічної документації на проведення газифікації на земельних ділянках посадовець вимагав 250 000 гривень неправомірної вигоди. На цих ділянках планували збудувати котеджне містечко.
Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона

Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання всієї суми коштів. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів керівникові однієї з філій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання посадовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави. Кримінальне провадження розслідується під процесуальним керівництво Київської обласної прокуратури.
Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Теги: хабар, Україна
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