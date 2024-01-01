Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Волинян просять підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю, старшому сержанту ЗСУ Анатолію Філюку з Каменя-Каширського на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.

Петицію зареєстрували на сайті глави держави. У ній президента закликають присвоїти воїну почесного звання Героя України (посмертно).

Анатолій Філюк був командиром відділення у стрілецькій роті. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави на території Донецької та Запорізької областей.

Загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новодарівка у Пологівського районі на Запоріжжі.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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