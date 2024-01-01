Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

Анатолію Філюку з Каменя-Каширського на Волині.



Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.



Петицію зареєстрували на сайті глави держави. У ній президента закликають присвоїти воїну почесного звання Героя України (посмертно).



Анатолій Філюк був командиром відділення у стрілецькій роті. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави на території Донецької та Запорізької областей.



Загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новодарівка у Пологівського районі на Запоріжжі.



Підтримати петицію можна за цим посиланням.



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