Просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 17:50
Волинян просять підписати петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю, старшому сержанту ЗСУ Анатолію Філюку з Каменя-Каширського на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Петицію зареєстрували на сайті глави держави. У ній президента закликають присвоїти воїну почесного звання Героя України (посмертно).
Анатолій Філюк був командиром відділення у стрілецькій роті. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави на території Донецької та Запорізької областей.
Загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новодарівка у Пологівського районі на Запоріжжі.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Петицію зареєстрували на сайті глави держави. У ній президента закликають присвоїти воїну почесного звання Героя України (посмертно).
Анатолій Філюк був командиром відділення у стрілецькій роті. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави на території Донецької та Запорізької областей.
Загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новодарівка у Пологівського районі на Запоріжжі.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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