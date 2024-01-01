На війні з окупантами загинув Герой з Волині Анатолій Філюк
Сьогодні, 22:14
Мешканець міста Камінь-Каширська Філюк Анатолій Миколайович, 1977 року народження, поліг під час виконання бойового завдання в Донецькій області 29 квітня 2024 року.
Про це повідомляє у Фейсбуку громада.
«Ми ж будемо завжди пам'ятати Героя, який ціною власного життя рятував нас від російської орди. Низький уклін, вічна Слава і честь захиснику. Не пробачимо нелюдам ще однієї втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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Про це повідомляє у Фейсбуку громада.
«Ми ж будемо завжди пам'ятати Героя, який ціною власного життя рятував нас від російської орди. Низький уклін, вічна Слава і честь захиснику. Не пробачимо нелюдам ще однієї втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.
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