На війні з окупантами загинув Герой з Волині Анатолій Філюк

Мешканець міста Камінь-Каширська Філюк Анатолій Миколайович, 1977 року народження, поліг під час виконання бойового завдання в Донецькій області 29 квітня 2024 року.Про це повідомляє у Фейсбуку громада.«Ми ж будемо завжди пам'ятати Героя, який ціною власного життя рятував нас від російської орди. Низький уклін, вічна Слава і честь захиснику. Не пробачимо нелюдам ще однієї втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у повідомленні.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково.