Без житла, але із землею та військовими облігаціями: що у декларації голови Поромівської громади

Олег Савчук за 2023 рік задекларував заробітну плату, земельні ділянки, мотоцикл, авто та військові облігації. Щоправда, де проживає з дружиною та трьома дітьми – не вказав.



Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 26 березня, передає



Олег Савчук вказав у документі також свою дружину Інну, доньку та два сина.



Минулого року на посаді очільника Поромівської сільської громади йому вдалось заробити 589 065 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували по 49 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Голова громади отримав також 2244 гривні процентів від «Приватбанку», а також 38994 гривні від продажу автівки Opel Zafira.



Готівкою посадовець зберігав 150 тисяч гривень.



Його дружина Інна отримала минулоріч 31431 гривню державної та соціальної матеріальної допомоги.



Цікаво, що багатодітна родина Савчуків невідомо де проживає, адже у декларації не вказано жодних помешкань – ні власних, ні у безкоштовному використанні, ні орендованих.



Проте подружжя Олега та Інни за день до повномасштабного вторгнення росії стали власниками земельних ділянок у селі Шахтарське Поромівської громади. Одна – площею 7000 квадратних метри зареєстрована на пана Олега, вартістю 32076 гривень. Ще одна ділянка площею 1200 «квадратів», зареєстрована на дружину. Вартість цієї ділянки не вказується.



Щодо транспортних засобів, то Олег Савчук має у власності мотоцикл Viper ZS150A, рік випуску – 2013. У 2020 році голова громади купив автівку NISSAN X-TRAIL 2006 року випуску. Ціна машини, вказана у декларації, 194 тисячі гривень.



Очільник Поромівської громади Олег Савчук також вказав, що з кінця 2023 року володіє військовими облігаціями «Ялта» та «Євпаторія» номінальною вартістю по однії тисячі гривень за штуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Поромівської громади, що у Володимирському районі, 28-річнийза 2023 рік задекларував заробітну плату, земельні ділянки, мотоцикл, авто та військові облігації. Щоправда, де проживає з дружиною та трьома дітьми – не вказав.Декларацію посадовець подав до Єдиного державного реєстру 26 березня, передає "Конкурент" Олег Савчук вказав у документі також свою дружину, доньку та два сина.Минулого року на посаді очільника Поромівської сільської громади йому вдалось заробити 589 065 гривень заробітної плати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували по 49 тисяч гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Голова громади отримав також 2244 гривні процентів від «Приватбанку», а також 38994 гривні від продажу автівки Opel Zafira.Готівкою посадовець зберігав 150 тисяч гривень.Його дружина Інна отримала минулоріч 31431 гривню державної та соціальної матеріальної допомоги.Цікаво, що багатодітна родина Савчуків невідомо де проживає, адже у декларації не вказано жодних помешкань – ні власних, ні у безкоштовному використанні, ні орендованих.Проте подружжя Олега та Інни за день до повномасштабного вторгнення росії стали власниками земельних ділянок у селі Шахтарське Поромівської громади. Одна – площею 7000 квадратних метри зареєстрована на пана Олега, вартістю 32076 гривень. Ще одна ділянка площею 1200 «квадратів», зареєстрована на дружину. Вартість цієї ділянки не вказується.Щодо транспортних засобів, то Олег Савчук має у власності мотоцикл Viper ZS150A, рік випуску – 2013. У 2020 році голова громади купив автівку NISSAN X-TRAIL 2006 року випуску. Ціна машини, вказана у декларації, 194 тисячі гривень.Очільник Поромівської громади Олег Савчук також вказав, що з кінця 2023 року володіє військовими облігаціями «Ялта» та «Євпаторія» номінальною вартістю по однії тисячі гривень за штуку.

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