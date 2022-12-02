Коли відбудеться Євробачення 2024: дати півфіналів та фіналу конкурсу

Коли відбудеться Євробачення 2024: дати півфіналів та фіналу конкурсу
Зовсім скоро Євробачення знову з'явиться на телевізійних екранах. У цьому році відбудеться вже 68-й конкурс пісні. Він проходитиме Місто Мальме, що на півдні Швеції.

Як зазначається на офіційному сайті Євробачення, відкриття конкурсу відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких й представниці від України — Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, передає Zaxid.net.

Другий півфінал запланований на 9 травня. Найкращі учасники обох півфіналів, обрані журі та глядачами, виступатимуть на фіналі конкурсу.

А от фінал Євробачення 2024 пройде 11 травня. Саме цього дня стане відомо ім’я переможця пісенного конкурсу. До фіналу автоматично потрапляють конкурсанти країн-засновників: Великої Британії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини.

Пряма трансляція кожного етапу розпочинатиметься о 22 годині в день проведення конкурсу.





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Теги: євробачення, журі, голосування
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