Коли відбудеться Євробачення 2024: дати півфіналів та фіналу конкурсу





Як зазначається на офіційному сайті Євробачення, відкриття конкурсу відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких й представниці від України — Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, передає



Другий півфінал запланований на 9 травня. Найкращі учасники обох півфіналів, обрані журі та глядачами, виступатимуть на фіналі конкурсу.



А от фінал Євробачення 2024 пройде 11 травня. Саме цього дня стане відомо ім’я переможця пісенного конкурсу. До фіналу автоматично потрапляють конкурсанти країн-засновників: Великої Британії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини.



Пряма трансляція кожного етапу розпочинатиметься о 22 годині в день проведення конкурсу.











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