На Харківщині впіймали помічника гауляйтера, який готував «референдум»

СБУ затримала помічника колишнього гауляйтера з Харківщини, який готував фейковий референдум рф.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одного організатора незаконного референдуму рф у період окупації частини Харківської області.Зловмисником виявився староста одного із селищ Вовчанського району, який після захоплення громадиЗа це влітку 2022 року окупанти призначили його помічником очільника місцевої окупаційної адміністрації країни-агресора.Перебуваючи на «посаді», колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму із «приєднання» Харківщини до складу росії.Фігурант очолював агітаційні загони рф, які обходили двори приватних домоволодінь, де закликали людей брати учать у «голосуванні».Також він підшукував «однодумців», з яких планував сформувати окупаційні «виборчкоми».Втім, загарбникам не вдалося провести фейковий плебісцит, оскільки Сили оборони звільнили регіон під час контрнаступу восени 2022 року.Після деокупації громади староста-колаборант сподівався уникнути правосуддя, однак після ретельного збору доказової бази та відповідних експертиз слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.