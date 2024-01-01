ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

Військово-морські сили ЗСУ ввели в стрій два нових сторожових катери — «Ірпінь» та «Рені».Про це у фейсбуці повідомляють ВМС ЗСУ.На них урочисто підняли прапори, і тепер вони виконуватимуть, у тому числі із захисту цивільного судноплавства.Ці катери наприкінці квітня передала Естонія. Вони мали назви EML Risto (Р02) і EML Roland (Р01).Катери майже нові — обидва прослужили у ВМС Естонії лише 4 роки. Вони призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені.На озброєнні мають два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керовану бойову станцію FN Sea deFNder (12,7 мм).