ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
Сьогодні, 18:09
Військово-морські сили ЗСУ ввели в стрій два нових сторожових катери — «Ірпінь» та «Рені».
Про це у фейсбуці повідомляють ВМС ЗСУ.
На них урочисто підняли прапори, і тепер вони виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства.
Ці катери наприкінці квітня передала Естонія. Вони мали назви EML Risto (Р02) і EML Roland (Р01).
Катери майже нові — обидва прослужили у ВМС Естонії лише 4 роки. Вони призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені.
На озброєнні мають два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керовану бойову станцію FN Sea deFNder (12,7 мм).
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Про це у фейсбуці повідомляють ВМС ЗСУ.
На них урочисто підняли прапори, і тепер вони виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства.
Ці катери наприкінці квітня передала Естонія. Вони мали назви EML Risto (Р02) і EML Roland (Р01).
Катери майже нові — обидва прослужили у ВМС Естонії лише 4 роки. Вони призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені.
На озброєнні мають два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керовану бойову станцію FN Sea deFNder (12,7 мм).
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