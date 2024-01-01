ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
Військово-морські сили ЗСУ ввели в стрій два нових сторожових катери — «Ірпінь» та «Рені».

Про це у фейсбуці повідомляють ВМС ЗСУ.

На них урочисто підняли прапори, і тепер вони виконуватимуть бойові завдання, у тому числі із захисту цивільного судноплавства.
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

Ці катери наприкінці квітня передала Естонія. Вони мали назви EML Risto (Р02) і EML Roland (Р01).
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

Катери майже нові — обидва прослужили у ВМС Естонії лише 4 роки. Вони призначені для роботи в екстремальних погодних умовах і доволі маневрені.
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

На озброєнні мають два великокаліберні кулемети калібру 12,7 мм та дистанційно керовану бойову станцію FN Sea deFNder (12,7 мм).
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами

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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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