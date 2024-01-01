Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
Сьогодні, 18:09