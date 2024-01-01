Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради
Сьогодні, 21:16
Коли відбудеться Євробачення 2024: дати півфіналів та фіналу конкурсу
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
На Харківщині впіймали помічника гауляйтера, який готував «референдум»
Сьогодні, 19:00
ВМС України поповнилися двома сторожовими катерами
Сьогодні, 18:09
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 травня
01 травень, 20:00
Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії Цьогорічний квітень на Волині – один із найтепліших в історії
01 травень, 14:53
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 травня
30 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
29 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради
Сьогодні, 21:16
 0
Коли відбудеться Євробачення 2024: дати півфіналів та фіналу конкурсу
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Переваги надійного партнера у знімальному процесі: DJI Mavic 3 Pro
Сьогодні, 19:04
 0
На Харківщині впіймали помічника гауляйтера, який готував «референдум»
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8