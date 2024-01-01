Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради

Людмили Кирди – Ксенія Савчук.



Про це повідомили у Волинській обласній раді.



«Депутатський корпус та виконавчий апарат Волинської обласної ради висловлюють щирі співчуття депутатці обласної ради Людмилі Кирді з приводу непоправної втрати – смерті матері Савчук Ксенії Леонтіївни. Розділяємо біль та сумуємо разом з рідними і близькими. Просимо, щоб милосердний Господь упокоїв душу покійної у Своєму Небесному Царстві – у святому та світлому місці, де праведні спочивають», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла мама депутатки Волинської обласної радиПро це повідомили у Волинській обласній раді.«Депутатський корпус та виконавчий апарат Волинської обласної ради висловлюють щирі співчуття депутатці обласної ради Людмилі Кирді з приводу непоправної втрати – смерті матері Савчук Ксенії Леонтіївни. Розділяємо біль та сумуємо разом з рідними і близькими. Просимо, щоб милосердний Господь упокоїв душу покійної у Своєму Небесному Царстві – у святому та світлому місці, де праведні спочивають», – йдеться в повідомленні.

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