Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради

Відійшла у засвіти мама депутатки Волиньради
Померла мама депутатки Волинської обласної ради Людмили КирдиКсенія Савчук.

Про це повідомили у Волинській обласній раді.

«Депутатський корпус та виконавчий апарат Волинської обласної ради висловлюють щирі співчуття депутатці обласної ради Людмилі Кирді з приводу непоправної втрати – смерті матері Савчук Ксенії Леонтіївни. Розділяємо біль та сумуємо разом з рідними і близькими. Просимо, щоб милосердний Господь упокоїв душу покійної у Своєму Небесному Царстві – у святому та світлому місці, де праведні спочивають», – йдеться в повідомленні.

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Теги: смерть, депутатка волиньради, мама
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