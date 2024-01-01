На Шацьких озерах туристам будуть видавати перепустки: що це означає





До чого готуватися туристам, які вирушатимуть на відпочинок до озер, у коментаріБогдан Тимошук.



Нові правила: що треба врахувати туристам



Шацькі озера на півночі Волинської області – популярна туристична локація навіть під час війни. Через близькість до кордону з Білоруссю у цьому році там запроваджують нові правила. Для перебування у 5-кілометровій смузі поблизу кордону мешканцям і туристам треба буде мати спеціальні перепустки, які видають прикордонники.



"Прикордонники сьогодні хочуть більше контролювати прикордоння з метою безпеки і охорони державного кордону. Є постанова №1147, яка визначає 5-кілометрову смугу, де передбачений посилений режим контролю", – пояснює Богдан Тимошук.



Він додає, що населені пункти і місця масового відпочинку не відносяться до прикордонної смуги і прикордонники не мають там повноважень на перевірку документів. Тож туристам там перепустки не потрібні.



На початку квітня з'явилася інформація, що власники баз відпочинку будуть зобов'язані передавати списки своїх гостей, але вона не відповідає дійсності, каже секретар селищної ради.



"Така ідея звучала на одній з нарад прикордонників і новина "полетіла". Цю інформацію вже спростували. Тому що основне завдання прикордонників – охорона кордону, а не перевірка туристів у місцях масового відпочинку. Ще маємо проінформувати відпочивальників і жителів, яка ситуація з прикордонною смугою і що власники баз не будуть подавати ніяких документів своїх гостей", – зауважує увагу він.



Для відвідування окремих частин лісу потрібні перепустки

Між тим, туристам доведеться зважати на нові правила перебування на деяких територіях, інакше їх штрафуватимуть.



"У нас є екскурсії, які проходять лісовими стежками, що знаходяться у 5-кілометровій смузі. Якщо людина буде перебувати у 5 кілометрах до державного кордону і натрапить на наряд прикордонників, то виникнуть питання – можливо, треба буде показати документи чи екскурсоводи повинні будуть пояснити, що це за люди. Але наші підприємці, які надають послуги екскурсій, вже зараз розробляють інші маршрути, які не будуть перетинати 5-кілометрову смугу, й потреби у перепустках не буде", – звертає увагу секретар селищної ради.



За його словами, магістральні дороги, як і місця масового відпочинку, не відносяться до прикордонної смуги.



"Якщо люди рухаються магістральними дорогами і їдуть до населеного пункту – умовно, село Світязь або село Гаївка, де озеро Пісочне, або урочище Гряда чи інші локації – їх ніхто навіть зупиняти і перевіряти не буде", – каже Богдан Тимошук.



Він пояснює: основний акцент нових правил стосується того, щоби забезпечити максимальну безпеку поблизу прикордоння.



"А наші основні локації знаходяться за 20-30 кілометрів від кордону. Тільки озеро Пісочне знаходиться у прикордонній смузі, але там місця масового відпочинку", – додає секретар.



Але якщо людина піде по гриби за населеним пунктом у 5-кілометровій смузі, то повинна мати перепустку, оформлену прикордонним підрозділом.



"У нас уже є запити від людей з інших міст, які мають тут бази відпочинку, їхніх друзів, хто любить рибалити, щоб ми допомогли оформити перепустки. Бо є такі озера у 5-кілометровій смузі, які досить цікаві для наших туристів-рибалок. Дозвіл готується упродовж 10 робочих днів", – розповідає він.



Як отримати перепустку: алгоритм дій



Щоб отримати перепустку, потрібно звернутися до прикордонного підрозділу. Видача дозволів здійснюється 6-м прикордонним загоном у Волинській області.



"Треба написати заяву, ми допомагаємо в цьому, надати копії паспорта, коду. Перепустки прикордонний підрозділ надсилає за адресою, яку особа вкаже в заяві. Проживаючи у місті Луцьку, можна надіслати електронною поштою пакет документів і отримати перепустку або на свою елетронну пошту, або на поштову адресу за місцем проживання і тоді їхати спокійно у червні-липні до Світязя чи іншого місця", – пояснює Богдан Тимошук.



Якщо людина буде у прикордонній смузі без перепуски, це вважатиметься правопорушенням і доведеться сплатити штраф близько 800 грн.



Який буде відпочинок на Шацьких озерах цього літа

Попри війну люди їхали відпочивати на Шацькі озера і 2022 року, і 2023-го, відзначають у громаді.



"Люди їхали з усіх регіонів – навіть із Дніпропетровщини, Чернігова, хоча раніше переважно були туристи з Волині, Львова, Рівненщини, Київщини. Їдуть всі – навіть було чимало чоловіків. В основному це військові, студенти, викладачі, знаю, що багато з відпочивальників мали відстрочку", – пояснює секретар Шацької селищної ради.



Минулого літа туристичний сезон був набагато кращий, ніж у 2022-му, каже він. У серпні у громаді фіксували кількість туристів на довоєнному рівні.



"У червні-липні було небагато туристів, і погода не сприяла. Але вже у серпні люди масово поїхали, ми навіть не були готові до цього. Основні локації із розвиненою інфраструктурою мали повне завантаження", – згадує Богдан Тимошук.



Торік ціни не підвищувалися, не очікується подорожчання й цього року. Передбачити, який буде попит на відпочинок цього літа, у громаді не беруться. Але готуються – облаштовують рятувальні пости, вирішують питання вивозу сміття, каналізування. Водночас нових рекреаційних територій не відкривають.



"Не проводимо ніяких фестивалів, хіба що якісь благодійні заходи. Ми пропонуємо спокійний відпочинок, щоб можна було приїхати із сім'єю, насолодитися сонцем, водою, дарами природи: риба, гриби, ягоди", – додає він.



Відпочивати біля Шацьких озер туристи не бояться, зазначає чиновник.



"Станом на сьогодні у нашій громаді відносно безпечно, прикордонники здійснюють охорону державного кордону. З останньої інформації, на території Білорусі відсутні угрупування, які можуть рушити на територію України з нашого боку. Ми чекаємо на туристів".

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Є постанова №1147, яка визначає 5-кілометрову смугу, де передбачений посилений режим контролю", – пояснює Богдан Тимошук.Він додає, що населені пункти і місця масового відпочинку не відносяться до прикордонної смуги і прикордонники не мають там повноважень на перевірку документів. Тож туристам там перепустки не потрібні.На початку квітня з'явилася інформація, що власники баз відпочинку будуть зобов'язані передавати списки своїх гостей, але вона не відповідає дійсності, каже секретар селищної ради."Така ідея звучала на одній з нарад прикордонників і новина "полетіла". Цю інформацію вже спростували. Тому що основне завдання прикордонників – охорона кордону, а не перевірка туристів у місцях масового відпочинку. Ще маємо проінформувати відпочивальників і жителів, яка ситуація з прикордонною смугою і що власники баз не будуть подавати ніяких документів своїх гостей", – зауважує увагу він.Для відвідування окремих частин лісу потрібні перепусткиМіж тим, туристам доведеться зважати на нові правила перебування на деяких територіях, інакше їх штрафуватимуть."У нас є екскурсії, які проходять лісовими стежками, що знаходяться у 5-кілометровій смузі. Якщо людина буде перебувати у 5 кілометрах до державного кордону і натрапить на наряд прикордонників, то виникнуть питання – можливо, треба буде показати документи чи екскурсоводи повинні будуть пояснити, що це за люди. Але наші підприємці, які надають послуги екскурсій, вже зараз розробляють інші маршрути, які не будуть перетинати 5-кілометрову смугу, й потреби у перепустках не буде", – звертає увагу секретар селищної ради.За його словами, магістральні дороги, як і місця масового відпочинку, не відносяться до прикордонної смуги."Якщо люди рухаються магістральними дорогами і їдуть до населеного пункту – умовно, село Світязь або село Гаївка, де озеро Пісочне, або урочище Гряда чи інші локації – їх ніхто навіть зупиняти і перевіряти не буде", – каже Богдан Тимошук.Він пояснює: основний акцент нових правил стосується того, щоби забезпечити максимальну безпеку поблизу прикордоння."А наші основні локації знаходяться за 20-30 кілометрів від кордону. Тільки озеро Пісочне знаходиться у прикордонній смузі, але там місця масового відпочинку", – додає секретар.Але якщо людина піде по гриби за населеним пунктом у 5-кілометровій смузі, то повинна мати перепустку, оформлену прикордонним підрозділом."У нас уже є запити від людей з інших міст, які мають тут бази відпочинку, їхніх друзів, хто любить рибалити, щоб ми допомогли оформити перепустки. Бо є такі озера у 5-кілометровій смузі, які досить цікаві для наших туристів-рибалок. Дозвіл готується упродовж 10 робочих днів", – розповідає він.Щоб отримати перепустку, потрібно звернутися до прикордонного підрозділу. Видача дозволів здійснюється 6-м прикордонним загоном у Волинській області."Треба написати заяву, ми допомагаємо в цьому, надати копії паспорта, коду. Перепустки прикордонний підрозділ надсилає за адресою, яку особа вкаже в заяві. Проживаючи у місті Луцьку, можна надіслати електронною поштою пакет документів і отримати перепустку або на свою елетронну пошту, або на поштову адресу за місцем проживання і тоді їхати спокійно у червні-липні до Світязя чи іншого місця", – пояснює Богдан Тимошук.Якщо людина буде у прикордонній смузі без перепуски, це вважатиметься правопорушенням і доведеться сплатити штраф близько 800 грн.Який буде відпочинок на Шацьких озерах цього літаПопри війну люди їхали відпочивати на Шацькі озера і 2022 року, і 2023-го, відзначають у громаді."Люди їхали з усіх регіонів – навіть із Дніпропетровщини, Чернігова, хоча раніше переважно були туристи з Волині, Львова, Рівненщини, Київщини. Їдуть всі – навіть було чимало чоловіків. В основному це військові, студенти, викладачі, знаю, що багато з відпочивальників мали відстрочку", – пояснює секретар Шацької селищної ради.Минулого літа туристичний сезон був набагато кращий, ніж у 2022-му, каже він. У серпні у громаді фіксували кількість туристів на довоєнному рівні."У червні-липні було небагато туристів, і погода не сприяла. Але вже у серпні люди масово поїхали, ми навіть не були готові до цього. Основні локації із розвиненою інфраструктурою мали повне завантаження", – згадує Богдан Тимошук.Торік ціни не підвищувалися, не очікується подорожчання й цього року. Передбачити, який буде попит на відпочинок цього літа, у громаді не беруться. Але готуються – облаштовують рятувальні пости, вирішують питання вивозу сміття, каналізування. Водночас нових рекреаційних територій не відкривають."Не проводимо ніяких фестивалів, хіба що якісь благодійні заходи. Ми пропонуємо спокійний відпочинок, щоб можна було приїхати із сім'єю, насолодитися сонцем, водою, дарами природи: риба, гриби, ягоди", – додає він.Відпочивати біля Шацьких озер туристи не бояться, зазначає чиновник."Станом на сьогодні у нашій громаді відносно безпечно, прикордонники здійснюють охорону державного кордону. З останньої інформації, на території Білорусі відсутні угрупування, які можуть рушити на територію України з нашого боку. Ми чекаємо на туристів".

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