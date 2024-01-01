Начальник Держказначейства на Волині з дружиною накопичили 10 мільйонів, - декларація

Михайло Леміщак разом з дружиною зберігає майже десять мільйонів гривень.



Серед його доходів у минулому році – близько мільйона гривень банківських процентів, а серед придбань – державні облігації від Міністерства фінансів України на понад 300 тисяч гривень, повідомляє



Декларацію про майно та доходи посадовець оприлюднив 29 березня 2024 року, втім 24 квітня подав виправлений документ.



Михайло Леміщак у декларації зазначає дружину Олену. Із нерухомості він вказує у власності земельну ділянку на шість соток та гараж на 22,8 квадрата у Луцьку. Дружина має 13 соток землі у Струмівці та житловий будинок на 316 квадратів у селі Хорлупи Луцького району.



З цінних речей казначей декларує швейцарський годинник марки Zenith від виробника Swiss. Посадовець придбав його у 2015 році. Вартість такого аксесуару становить кількасот тисяч гривень, але у декларації посадовця ціна годинника не вказана.



У власності Михайла Леміщака перебуває й автівка Mercedes-Benz GLE 450 2019 року випуску, задекларована вартість якої – 2,1 мільйона гривень. Власником цього авто посадовець став у 2020 році.



Також він зазначає тимчасове використання автівки Mercedes-Benz ML-350 2008 року випуску з оціночною вартістю 778,3 тисячі гривень. Вона належить його синові Дмитру.



У 2023 році головний казначей отримав 421 тисячу гривень зарплати, що в середньому становило 35 тисяч гривень на місяць. Серед його надходжень також – 143,8 тисячі гривень пенсії та 965,4 тисячі гривень процентів з 12 банків. Крім того, він отримав майже 831 тисячу гривень доходу від відчуження цінних паперів Міністерства фінансів та 1,9 тисячі гривень гонорару від ТОВ «Піраміда». Олена Леміщак одержала 175,3 тисячі гривень процентів у банках.



Окрім значних заробітків Михайло Леміщак мав разом з дружиною майже 10 мільйонів гривень та 189,1 тисячі доларів заощаджень.



На банківських рахунках посадовець зберігав власні 8,7 мільйона гривень та 75,5 тисячі доларів. Готівкою він мав 15 тисяч гривень та 3,5 тисячі доларів, а також декларував 80 тисяч доларів заощаджень у банківських сейфах. Крім того, він вказав, що мав право користуватися заощадженнями сина Дмитра, який зберігав у банківському сейфі 24,5 тисяч доларів.



До речі, Дмитро Леміщак у січні цього року проходив співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України на посаду судді. За результатами співбесіди його рекомендували призначити до Житомирського окружного адміністративного суду. 11 квітня 2024-го Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відповідне подання Президентові України щодо призначення. До цього Дмитро Леміщак працював у волинській прокуратурі та був адвокатом. На час співбесіди він очолював юридичний відділ Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області (перейменована Служба автомобільних доріг, – авт.). Серед його власних заробітків за минулий рік – зарплата від цієї служби, а також надходження від фірми «Волиньдорбуд» – її головного підрядника.



Олена Леміщак на банківських рахунках зберігала 1,2 мільйона гривень та 8,1 тисячі доларів. Ще 20 тисяч доларів було у банківському сейфі, а на руках – 10 тисяч гривень та дві тисячі доларів готівкою.



Минулого року Михайло Леміщак придбав облігацій Міністерства фінансів на 390,9 тисячі гривень. У січні цього року він придбав цінних паперів ще на 428,3 тисячі гривень.



Облігації Мінфіну – це цінні папери, які випускають з метою фінансування дефіциту державного бюджету та рефінансування державного боргу. Придбання облігацій є одним зі способів інвестування, у якому держава гарантує повернення всіх коштів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник головного управління Державної казначейської служби у Волинській областімайже десять мільйонів гривень.Серед його доходів у минулому році – близько мільйона гривень банківських процентів, а серед придбань – державні облігації від Міністерства фінансів України на понад 300 тисяч гривень, повідомляє Сила правди Декларацію про майно та доходи посадовець оприлюднив 29 березня 2024 року, втім 24 квітня подав виправлений документ.Михайло Леміщак у декларації зазначає дружину. Із нерухомості він вказує у власності земельну ділянку на шість соток та гараж на 22,8 квадрата у Луцьку. Дружина має 13 соток землі у Струмівці та житловий будинок на 316 квадратів у селі Хорлупи Луцького району.З цінних речей казначей декларує швейцарський годинник марки Zenith від виробника Swiss. Посадовець придбав його у 2015 році. Вартість такого аксесуару становить кількасот тисяч гривень, але у декларації посадовця ціна годинника не вказана.У власності Михайла Леміщака перебуває й автівка Mercedes-Benz GLE 450 2019 року випуску, задекларована вартість якої – 2,1 мільйона гривень. Власником цього авто посадовець став у 2020 році.Також він зазначає тимчасове використання автівки Mercedes-Benz ML-350 2008 року випуску з оціночною вартістю 778,3 тисячі гривень. Вона належить його синові Дмитру.У 2023 році головний казначей отримав 421 тисячу гривень зарплати, що в середньому становило 35 тисяч гривень на місяць. Серед його надходжень також – 143,8 тисячі гривень пенсії та 965,4 тисячі гривень процентів з 12 банків. Крім того, він отримав майже 831 тисячу гривень доходу від відчуження цінних паперів Міністерства фінансів та 1,9 тисячі гривень гонорару від ТОВ «Піраміда». Олена Леміщак одержала 175,3 тисячі гривень процентів у банках.Окрім значних заробітків Михайло Леміщак мав разом з дружиною майже 10 мільйонів гривень та 189,1 тисячі доларів заощаджень.На банківських рахунках посадовець зберігав власні 8,7 мільйона гривень та 75,5 тисячі доларів. Готівкою він мав 15 тисяч гривень та 3,5 тисячі доларів, а також декларував 80 тисяч доларів заощаджень у банківських сейфах. Крім того, він вказав, що мав право користуватися заощадженнями сина Дмитра, який зберігав у банківському сейфі 24,5 тисяч доларів.До речі,у січні цього року проходив співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України на посаду судді. За результатами співбесіди його рекомендували призначити до Житомирського окружного адміністративного суду. 11 квітня 2024-го Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відповідне подання Президентові України щодо призначення. До цього Дмитро Леміщак працював у волинській прокуратурі та був адвокатом. На час співбесіди він очолював юридичний відділ Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області (перейменована Служба автомобільних доріг, – авт.). Серед його власних заробітків за минулий рік – зарплата від цієї служби, а також надходження від фірми «Волиньдорбуд» – її головного підрядника.Олена Леміщак на банківських рахунках зберігала 1,2 мільйона гривень та 8,1 тисячі доларів. Ще 20 тисяч доларів було у банківському сейфі, а на руках – 10 тисяч гривень та дві тисячі доларів готівкою.Минулого року Михайло Леміщак придбав облігацій Міністерства фінансів на 390,9 тисячі гривень. У січні цього року він придбав цінних паперів ще на 428,3 тисячі гривень.Облігації Мінфіну – це цінні папери, які випускають з метою фінансування дефіциту державного бюджету та рефінансування державного боргу. Придбання облігацій є одним зі способів інвестування, у якому держава гарантує повернення всіх коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію