Перша демобілізація за два роки: у Луцьку зустріли 88 прикордонників-строковиків





Про це Сергій Лозінський. Він зазначив, що відповідно до указу президента України звільняють у запас усіх строковиків, які служать у різних підрозділах сил оборони.



На урочисте шикування 2 травня на плацу зібрали 88 прикордонників, аби вручити нагороди: подяки, грамоти та відзнаки.



24-річний Володимир Юськів із Тернопільщини відслужив 2,5 роки замість півтора. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну зустрів на одній із прикордонних застав у Львівській області. Він розповів, що строкова служба була насиченою.



"Після повномасштабного вторгнення зрозумів, що треба брати руки в ноги та й пробувати відбивати навалу. З нашими товаришами зі львівського зведеного загону "Львів-2" тримали оборону на Бахмутському напрямку", — сказав прикордонник.



Володимир Юськів зазначив, що був одним із тих строковиків, які самі попросились до зони бойових дій, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Хоча, додає, строкова служба до цього не зобов’язує.



"Це була власна ініціатива. Я вважав то непоганою авантюрою — так воно і вийшло, здобув багато досвіду. На сході я був гранатометник. Поміняв дуже багато відділів, служив на Чопській ділянці, на Львівській, на Волинській. В майбутньому планую продовжувати службу після відпочинку", — додав строковик.



22-річний Андрій Чигринов із Павлограда Дніпропетровської області пішов на службу через рік після школи. Він також доброволець, який доєднався до сил оборони на фронті. З його слів, після кількох місяців боїв за Бахмут був у відпустці, і тоді встиг одружитися.



"Ждали, звісно, до рідних, до батьків, до всіх хочеться, до жінки хочеться. Ну війна є війна, вона нікого не жаліє. Всі розуміли, що рано чи пізно це закінчиться і нам прийдеться вернуться до рідних", — додав прикордонник.



Хлопець згадує своїх побратимів: дехто з них отримав серйозні поранення, хтось – поліг у бою.



"Було багато жахіття, бо це правда жахіття — коли перва пуля пролетіла повз мене, тоді я вже відчув, що таке життя, перший самольот — що це таке на власній шкурі почуствував, міномети оце все. Буквально дві неділі й ти привикаєш до цього,", — сказав строковик.



Це — перша хвиля демобілізації строковиків у Волинському прикордонному загоні, розповів його командир Сергій Лозінський. Кількості чоловіків, які ще будуть звільнені у запас не називає. Лише каже: усі вони себе показали як професійні військові.



Строковики-прикордонники з моменту демобілізації отримують відстрочку від призову за мобілізацією на 12 місяців: на цей період виклик для подальшого виконання бойових завдань відтерміновується, розповів командир Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.



"Це молоді хлопці, мотивовані, якісно виконували завдання. Вони були відібрані перед початком своєї служби нашими офіцерами для проходження служби, тому вони одні з найкращих військовослужбовців взагалі мені здається не тільки в Держприкордонслужбі, а й серед Збройних Сил України", — сказав командир загону.



Серед строковиків Волинського прикордонного загону семеро бійців побували у зоні бойових дій. Двоє з них, додав Сергій Лозінський, загинули.

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