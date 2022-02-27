З Покровська відправився евакуаційний потяг на Волинь





Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.



Зокрема, евакуаційним поїздом відправилися 20 вихованців закладів дошкільної освіти з матусями.



"На місці перебування їм буде надано безоплатне проживання в євроумовах та харчування. Під час перебування в евакуації наші мешканці матимуть чудову можливість оздоровитися", – розповіла начальниця відділу освіти Любов Воротинцева.



Проводжали покровчан фахівці Відділу освіти, УСЗН, інспектори КП «Муніципальна служба правопорядку», Нацполіції та ДСНС.



Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу відсьогодні, 2 травня, обов’язкова евакуація здійснюватиметься до Волинської області. Сьогодні залізницею відправились 53 жителів різних громад Донецької області.Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.Зокрема, евакуаційним поїздом відправилися 20 вихованців закладів дошкільної освіти з матусями."На місці перебування їм буде надано безоплатне проживання в євроумовах та харчування. Під час перебування в евакуації наші мешканці матимуть чудову можливість оздоровитися", – розповіла начальниця відділу освіти Любов Воротинцева.Проводжали покровчан фахівці Відділу освіти, УСЗН, інспектори КП «Муніципальна служба правопорядку», Нацполіції та ДСНС.Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня.

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