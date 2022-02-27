З Покровська відправився евакуаційний потяг на Волинь

З Покровська відправився евакуаційний потяг на Волинь
Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу відсьогодні, 2 травня, обов’язкова евакуація здійснюватиметься до Волинської області. Сьогодні залізницею відправились 53 жителів різних громад Донецької області.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

Зокрема, евакуаційним поїздом відправилися 20 вихованців закладів дошкільної освіти з матусями.

"На місці перебування їм буде надано безоплатне проживання в євроумовах та харчування. Під час перебування в евакуації наші мешканці матимуть чудову можливість оздоровитися", – розповіла начальниця відділу освіти Любов Воротинцева.

Проводжали покровчан фахівці Відділу освіти, УСЗН, інспектори КП «Муніципальна служба правопорядку», Нацполіції та ДСНС.

Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня.

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Теги: евакуаційний потяг, Волинь
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