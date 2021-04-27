Чому не можна пекти паски у п'ятницю





Про це у коментарі для сайту Андрій Хромяк.



За словами духівника, немає таких канонів, які забороняють пекти паски у п’ятницю, але є традиція, якій слідують наші предки вже багато віків.



«Насправді кожен день страсного тижня несе у собі певний спогад про земне життя Ісуса Христа і якщо пекти їх у п’ятницю, то можна щось з цього пропустити, наприклад винесення Плащаниці, який звершується у п’ятницю.



Якщо уже так склалося, що людина не змогла спекти паску у четвер по важливим для неї причинам, то краще тоді вже купити її у магазині», – каже священник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зазвичай паски печуть у четвер напередодні Великодня. Що буде, якщо господиня це робитиме у п'ятницю?Про це у коментарі для сайту «Конкурент» розповів священник і викладач Волинської православної богословської академіїЗа словами духівника, немає таких канонів, які забороняють пекти паски у п’ятницю, але є традиція, якій слідують наші предки вже багато віків.«Насправді кожен день страсного тижня несе у собі певний спогад про земне життя Ісуса Христа і якщо пекти їх у п’ятницю, то можна щось з цього пропустити, наприклад винесення Плащаниці, який звершується у п’ятницю.Якщо уже так склалося, що людина не змогла спекти паску у четвер по важливим для неї причинам, то краще тоді вже купити її у магазині», – каже священник.

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