В Міноборони озвучили дату запуску електронного кабінету військовозобов'язаного





Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію президент України Володимир Зеленський підписав 16 квітня. Набути чинності він має 18 травня. Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила, що до цієї дати буде присвячено запуск електронного кабінету призовника.



Е-кабінет для українських військовозобов'язаних громадян має спростити їм процес постановки на облік у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За словами заступника міністра оборони, громадянину потрібно буде завантажити додаток та заповнити анкету. Зокрема, військовозобов'язаний має повідомити у ТЦК свій телефон, поточну адресу та електронну пошту.



Інакше йому доведеться йти до ТЦК чи ЦНАПу, щоб зробити це, зазначає Катерина Чорногоренко, передає



"Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" й отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є про тебе в реєстрі", – повідомила заступник міністра оборони України.



В оборонному відомстві неодноразово заявляли, що реєстрація у цьому додатку буде добровільною. Очікується, що електронний кабінет військовозобов'язаного буде схожий на добре відомий українцям додаток "Дія".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України повідомило, коли буде запущено програму для військовозобов'язаних громадян. Відомство заявляє, що це буде зроблено в день, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію президент України Володимир Зеленський підписав 16 квітня. Набути чинності він має 18 травня. Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізаціїповідомила, що до цієї дати буде присвячено запуск електронного кабінету призовника.Е-кабінет для українських військовозобов'язаних громадян має спростити їм процес постановки на облік у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За словами заступника міністра оборони, громадянину потрібно буде завантажити додаток та заповнити анкету. Зокрема, військовозобов'язаний має повідомити у ТЦК свій телефон, поточну адресу та електронну пошту.Інакше йому доведеться йти до ТЦК чи ЦНАПу, щоб зробити це, зазначає Катерина Чорногоренко, передає УНН "Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" й отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є про тебе в реєстрі", – повідомила заступник міністра оборони України.В оборонному відомстві неодноразово заявляли, що реєстрація у цьому додатку буде добровільною. Очікується, що електронний кабінет військовозобов'язаного буде схожий на добре відомий українцям додаток "Дія".

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