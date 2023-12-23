«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки: у чому її особливість

«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки під назвою «Русскій воєнний флот – до дна», яка присвячена очищенню Чорного моря від окупантів.Про це повідомив генеральний директор компанії«Вирішили, що саме сьогодні важливо оголосити про її вихід. Марка, яка оголошується в «чистий четвер» і присвячена очищенню нашого Чорного моря від окупантів – «Русскій воєнний флот – до дна!». Звучить, як тост, і це правда», – зазначено в повідомленні.На марці будуть зображені кораблі, які були знищені або пошкоджені нашими ЗСУ, ВМС, ГУР та СБУ.Також на марці ми зможемо помітити корабель російської армії Адмірал Макаров. «Невипадково на марці зображений єдиний, поки не до кінця вражений корабель Адмірал Макаров. Як Ви пам'ятаєте, наші марки пророчі, тож, що з ним буде після випуску марки – не важко здогадатись. Це ж третя марка в серії «Русскій воєнний корабль, іді…», аркуш «русскій воєнний корабль…всьо!» ну, і тепер «русскій воєнний флот – до дна».Марку введуть в обіг 8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом. Її буде можна придбати у відділеннях «Укрпошти», філателістичних магазинах та онлайн.Блок галереїПоштовий оператор також пропонує конверти з тематикою морського бою та листівки, присвячені зерновому коридору, відкритому завдяки морській перемозі.