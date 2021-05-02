Скільки коштує зібрати Великодній кошик у Луцьку





Спеціально до свята на прилавках з’явився хрін. Продавчині кажуть, що раніше попиту не було, а от перед Пасхою почався торг. Ціна домашнього хрону – 80-90 гривень за пів літри.



Домашню копчену філейку свинну продають по 350 гривень за кілограм, копчену ковбасу – по 300 гривень за кіло, а ціна бочка – від 280 до 350 гривень.



До речі, на ринку можна придабти і сиру ковабаску для запікання вдома. Ціна – 250 гривень за кіло.



Паски залежно від розміру вартують від 25 і до більш як 100 гривень. Дорожчі ті, що домашнього приготування.



«Пасочки цього року не дорогі, порівняно. Тримається майже та ж сама ціна, що і минулого року», – каже продавчиня на ринку.



Десяток домашніх яєць можна купити за 45 гривень.



Домашній сир – 100 гривень за кілограм, а домашнє масло продають по 280 гривень за кіло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скільки коштує зібрати Великодній кошик на луцькому ринку – з’ясовували журналісти телеканалу «Конкурент TV» Спеціально до свята на прилавках з’явився хрін. Продавчині кажуть, що раніше попиту не було, а от перед Пасхою почався торг. Ціна домашнього хрону – 80-90 гривень за пів літри.Домашню копчену філейку свинну продають по 350 гривень за кілограм, копчену ковбасу – по 300 гривень за кіло, а ціна бочка – від 280 до 350 гривень.До речі, на ринку можна придабти і сиру ковабаску для запікання вдома. Ціна – 250 гривень за кіло.Паски залежно від розміру вартують від 25 і до більш як 100 гривень. Дорожчі ті, що домашнього приготування.«Пасочки цього року не дорогі, порівняно. Тримається майже та ж сама ціна, що і минулого року», – каже продавчиня на ринку.Десяток домашніх яєць можна купити за 45 гривень.Домашній сир – 100 гривень за кілограм, а домашнє масло продають по 280 гривень за кіло.

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