Скільки коштує зібрати Великодній кошик у Луцьку

Скільки коштує зібрати Великодній кошик у Луцьку
Скільки коштує зібрати Великодній кошик на луцькому ринку – з’ясовували журналісти телеканалу «Конкурент TV».

Спеціально до свята на прилавках з’явився хрін. Продавчині кажуть, що раніше попиту не було, а от перед Пасхою почався торг. Ціна домашнього хрону – 80-90 гривень за пів літри.

Домашню копчену філейку свинну продають по 350 гривень за кілограм, копчену ковбасу – по 300 гривень за кіло, а ціна бочка – від 280 до 350 гривень.

До речі, на ринку можна придабти і сиру ковабаску для запікання вдома. Ціна – 250 гривень за кіло.

Паски залежно від розміру вартують від 25 і до більш як 100 гривень. Дорожчі ті, що домашнього приготування.

«Пасочки цього року не дорогі, порівняно. Тримається майже та ж сама ціна, що і минулого року», – каже продавчиня на ринку.

Десяток домашніх яєць можна купити за 45 гривень.

Домашній сир – 100 гривень за кілограм, а домашнє масло продають по 280 гривень за кіло.

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Теги: кошик, великдень
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