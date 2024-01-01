Безпечний Великдень: українцям нагадали основні правила

5 травня багато українців святкуватимуть Великдень і вирушать до церкви. Але під час війни у святкові дні потрібно бути максимально уважними та обережними.Про правила безпеки нагадали в Міністерстві внутрішніх справ України.Українцям, які планують іти до церкви рекомендують завчасно дізнатися, де знаходиться найближче укриття. Під час війни залишається загроза обстрілу, тому не варто ігнорувати сигнал повітряної тривоги навіть під час богослужінь.Пам'ятайте, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях, зокрема храмах, соборах, церквах тощо, - зазначили в МВС.Мешканцям регіонів, де ведуться активні бойові дії, взагалі не рекомендується відвідувати релігійні установи. Наразі до богослужінь можна долучитися онлайн.Окрім цього, МВС нагадує про базові правила мінної безпеки, поводження з вогнем та обережне використання побутової техніки.Задля безпеки в Україні на свята працюватимуть понад 23 000 правоохоронців та понад 7 000 рятувальників. А на чергуванні перебуватиме понад 2 200 одиниць спецтехніки ДСНС.