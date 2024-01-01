Захисники ліквідували ще 1270 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 472140 (+1270) осіб



- танків - 7354 (+22)



- бойових броньованих машин - 14129 (+33)



- артилерійських систем - 12102 (+58)



- РСЗВ - 1053 (+0)



- засоби ППО - 786 (+2)



- літаків - 348 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)



- крилаті ракети - 2126 (+0)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)



- спеціальна техніка - 1993 (+5).



Дані уточнюються.

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