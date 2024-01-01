Захисники ліквідували ще 1270 російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Загалом росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 472140 (+1270) осіб
- танків - 7354 (+22)
- бойових броньованих машин - 14129 (+33)
- артилерійських систем - 12102 (+58)
- РСЗВ - 1053 (+0)
- засоби ППО - 786 (+2)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)
- спеціальна техніка - 1993 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 472140 (+1270) осіб
- танків - 7354 (+22)
- бойових броньованих машин - 14129 (+33)
- артилерійських систем - 12102 (+58)
- РСЗВ - 1053 (+0)
- засоби ППО - 786 (+2)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)
- спеціальна техніка - 1993 (+5).
Дані уточнюються.
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