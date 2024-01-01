Захисники ліквідували ще 1270 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1270 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 472140 (+1270) осіб

- танків - 7354 (+22)

- бойових броньованих машин - 14129 (+33)

- артилерійських систем - 12102 (+58)

- РСЗВ - 1053 (+0)

- засоби ППО - 786 (+2)

- літаків - 348 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)

- крилаті ракети - 2126 (+0)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)

- спеціальна техніка - 1993 (+5).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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