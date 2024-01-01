Як в України вкрали міжнародний аеропорт: деталі схеми від НАБУ

Як в України вкрали міжнародний аеропорт: деталі схеми від НАБУ
Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі заволодіння аеропортом «Одеса» та оновило підозри.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Схему організували у 2011 році два відомих одеських бізнесмени. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР), з розподілом часток 75% і 25% відповідно, з метою отримання у власність та подальшої приватизації майна аеропорту.

Отримання згоди депутатів ОМР на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у 2012-2022 рр. на суму понад 2,5 млрд грн.
Як в України вкрали міжнародний аеропорт: деталі схеми від НАБУ

У серпні 2023 року НАБУ і САП викрили злочин та повідомили про підозру 5 особам.

17 травня 2024 року бізнесменам та колишньому меру Одеси повідомили про нову підозру у наданні останньому хабаря у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв. м. Бізнесменам також інкримінують два епізоди легалізації майна аеропорту.

Розслідування завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу скерують до суду.

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Теги: НАБУ, корупція
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