Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто

Чи вистачає електрозаправок у Луцьку?

Як ви відкрили першу станцію і чому вирішили продовжити будувати мережу у Луцьку?

Хто може стати вашим партнером?

Що для цього потрібно?

Сучасний світ стрімко рухається в напрямку сталого розвитку та зменшення впливу на навколишнє середовище. Електромобілі стають дедалі популярнішими серед водіїв, які відчувають відповідальність за майбутнє нашої планети.Цифри говорять самі за себе: у першому кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тисяч електромобілів, про що повідомила асоціація автовиробників «Укравтопром». Це у 2,4 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.Але чи вистачає зарядних станцій для обслуговування такої кількості нових електромобілів? І як зайти в цей перспективний бізнес? На ці питання журналістиотримали відповіді від партнера компанії GO TO-U«Луцьк активно розвивається у напрямку електромобільної інфраструктури, проте питання забезпечення достатньої кількості зарядних станцій залишається актуальним. Як людина, яка розмитнює авто і має досвід у цій сфері, я можу сказати, що попит на електрозаправки зростає з кожним днем. Водії електромобілів потребують доступних, швидких і надійних зарядних станцій, і Луцьк прагне задовольнити ці потреби».«У березні цього року ми відкрили найпотужнішу зарядну станцію у Волинській області біля офісу компаніїу селі Струмівка. Ця станція стала повністю завантаженою завдяки своїй потужності та сучасним технологіям. Відео з відкриття станції демонструє її можливості та позитивний відгук користувачів.Крім цього, ми стали партнерами компанії GO TO-U, яка надає розумні технологічні рішення, щоб наші клієнти могли користуватися унікальною функцією резервування, дистанційним керуванням зарядною станцією тощо. Зараз ми встановлюємо ще декілька станцій у різних куточках Луцька, щоб забезпечити наших клієнтів зручним та доступним заряджанням електромобілів».«Ми відкриті до співпраці з власниками земельних ділянок, майданчиків біля торговельних зон, парковок та ОСББ. Наразі ми маємо на розгляді декілька місць для встановлення зарядних комплексів у Луцьку, але завжди шукаємо нові можливості.Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо створити мережу ефективних та зручних електрозаправок, які задовольнять потреби сучасного автомобільного ринку. Наша команда готова до тісної співпраці, щоб забезпечити успіх цього проєкту та зробити його вигідним для всіх зацікавлених сторін.Зателефонуйте нам за номером +38050 675 67 97, і ми обговоримо всі можливі варіанти співпраці та врахуємо ваші індивідуальні потреби та пропозиції».«Разом ми зможемо зробити Луцьк ще більш екологічним та сучасним містом, де електромобілі стануть повсякденною реальністю, а зарядні станції – невід'ємною частиною міської інфраструктури» – переконаний Сергій Поха.