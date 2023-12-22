Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів
Сьогодні, 14:50
Держави-члени Європейського Союзу схвалили план використання прибутків від заморожених російських активів.
Про це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.
Протягом року Україна отримає до 3 мільярдів євро, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.
Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.
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Про це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.
Протягом року Україна отримає до 3 мільярдів євро, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.
Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.
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