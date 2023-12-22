Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів

заморожених російських активів.



Про це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.



Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.



Протягом року Україна отримає до 3 мільярдів євро, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.



Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держави-члени Європейського Союзу схвалили план використання прибутків відПро це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.Протягом року Україна отримає до 3 мільярдів євро, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.

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