Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів

Рішення ЄС: ЗСУ будуть фінансуватися за рахунок російських активів
Держави-члени Європейського Союзу схвалили план використання прибутків від заморожених російських активів.

Про це у соцмережі Х повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Гроші підуть на відновлення України та військову допомогу.

Протягом року Україна отримає до 3 мільярдів євро, а 90% суми підуть на українські Збройні сили.

Нагадаємо, після початку вторгнення Росії в Україну демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи, що перевищують 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.


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Теги: гроші, росія
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