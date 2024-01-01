Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині

відключень електрики на Волині можна відстежувати в мобільному застосунку на смартфоні.



Про це



Мобільний застосунок «СвітлоЄ» розробили в одній із компаній. У ньому люди можуть зручно переглядати інформацію про відключення світла у своєму будинку. Інформацію беруть з відкритих даних Волиньобленерго.



Наразі безплатний застосунок доступний користувачам iOS. Проте цього тижня планують реліз на Android OS. Він вже проходить модерацію в Google Play, повідомив розробник Олег Кулакевич.



У застосунку доступні всі населені пункти Волинської області. Користувачу достатньо ввести назву пункту, вулицю та номер будинку. Після цього він отримає інформацію про графік відключення за вказаною адресою. До слова, її можна змінити в налаштуваннях.



Проте розробники не зупиняються на Волинській області. Скоро такий застосунок з'явиться для Рівненщини й для інших західних регіонів України.



«Плануємо додавати локальні бізнеси, які працюють від генераторів, щоб людям було зручно переглянути, у яких закладах є світло. Швидше за все, це виглядатиме списком по фільтрації: заклади харчування, пункти незламності тощо. Інтерактивна мапа може бути, як додаткова опція», — розповів Олег Кулакевич.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графікможна відстежувати в мобільному застосунку на смартфоні.Про це повідомляє телеграмканал misto.media.Мобільний застосунок «СвітлоЄ» розробили в одній із компаній. У ньому люди можуть зручно переглядати інформацію про відключення світла у своєму будинку. Інформацію беруть з відкритих даних Волиньобленерго.Наразі безплатний застосунок доступний користувачам iOS. Проте цього тижня планують реліз на Android OS. Він вже проходить модерацію в Google Play, повідомив розробникУ застосунку доступні всі населені пункти Волинської області. Користувачу достатньо ввести назву пункту, вулицю та номер будинку. Після цього він отримає інформацію про графік відключення за вказаною адресою. До слова, її можна змінити в налаштуваннях.Проте розробники не зупиняються на Волинській області. Скоро такий застосунок з'явиться для Рівненщини й для інших західних регіонів України.«Плануємо додавати локальні бізнеси, які працюють від генераторів, щоб людям було зручно переглянути, у яких закладах є світло. Швидше за все, це виглядатиме списком по фільтрації: заклади харчування, пункти незламності тощо. Інтерактивна мапа може бути, як додаткова опція», — розповів Олег Кулакевич.

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