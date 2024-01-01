Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині

Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині
Графік відключень електрики на Волині можна відстежувати в мобільному застосунку на смартфоні.

Про це повідомляє телеграмканал misto.media.

Мобільний застосунок «СвітлоЄ» розробили в одній із компаній. У ньому люди можуть зручно переглядати інформацію про відключення світла у своєму будинку. Інформацію беруть з відкритих даних Волиньобленерго.

Наразі безплатний застосунок доступний користувачам iOS. Проте цього тижня планують реліз на Android OS. Він вже проходить модерацію в Google Play, повідомив розробник Олег Кулакевич.

У застосунку доступні всі населені пункти Волинської області. Користувачу достатньо ввести назву пункту, вулицю та номер будинку. Після цього він отримає інформацію про графік відключення за вказаною адресою. До слова, її можна змінити в налаштуваннях.
Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині

Проте розробники не зупиняються на Волинській області. Скоро такий застосунок з'явиться для Рівненщини й для інших західних регіонів України.

«Плануємо додавати локальні бізнеси, які працюють від генераторів, щоб людям було зручно переглянути, у яких закладах є світло. Швидше за все, це виглядатиме списком по фільтрації: заклади харчування, пункти незламності тощо. Інтерактивна мапа може бути, як додаткова опція», — розповів Олег Кулакевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а сенс?
Реєструєшся в офіційному телеграм боті обленерго і бот сам буде надсилати повідомлення про відключення за вказаною адресою.
Відповісти
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком
Сьогодні, 16:11
Жінки-медики та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі
Сьогодні, 15:55
Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині
Сьогодні, 15:52
«По законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення», – Стефанчук
Сьогодні, 15:30
Навіки 23: на Донеччині поліг Герой Артем Тюрин із Волині
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
На Волині частково скасували погодинні відключення світла: деталі На Волині частково скасували погодинні відключення світла: деталі
Сьогодні, 11:08
Взимку в Україні будуть відключати світло Взимку в Україні будуть відключати світло
16 травень, 18:39
Укренерго: дефіцит електроенергії в системі зберігається Укренерго: дефіцит електроенергії в системі зберігається
16 травень, 12:41
«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження «Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
14 травень, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку прощатимуться з Героєм Романом Гаврилюком
Сьогодні, 16:11
 0
Жінки-медики та фармацевтки повинні стати на військовий облік, щоб працювати далі
Сьогодні, 15:55
 0
Створили мобільний застосунок про графіки відключення світла на Волині
Сьогодні, 15:52
 0
Монітори пацієнтів від MedicalStoreʼ2: технології, що рятують життя
Сьогодні, 15:49
 0
«По законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення», – Стефанчук
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8