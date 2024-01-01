Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся





Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.



Поліцейські розшукують громадянку Савчук Надію Ульянівну (5 травня 1932 року народження), жительку Нововолинська.



Сьогодні вранці, 21 травня, розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцеперебування її невідоме.



Прикмети: на зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся сиве.



Має проблеми із пам’яттю.



Нині вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу людину, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або на лінію 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції встановлюють місцезнаходження 92-річної жительки Нововолинська.Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.Поліцейські розшукують громадянку(5 травня 1932 року народження), жительку Нововолинська.Сьогодні вранці, 21 травня, розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцеперебування її невідоме.Прикмети: на зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся сиве.Має проблеми із пам’яттю.Нині вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України.Громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу людину, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або на лінію 102.

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