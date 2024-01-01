Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся

Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся
Працівники поліції встановлюють місцезнаходження 92-річної жительки Нововолинська.

Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.

Поліцейські розшукують громадянку Савчук Надію Ульянівну (5 травня 1932 року народження), жительку Нововолинська.

Сьогодні вранці, 21 травня, розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцеперебування її невідоме.

Прикмети: на зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся сиве.
Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся

Має проблеми із пам’яттю.

Нині вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу людину, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або на лінію 102.

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Теги: поліція, Волинь
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