Поліція благає допомогти: на Волині зникла 92-річна бабуся
Сьогодні, 18:15
Працівники поліції встановлюють місцезнаходження 92-річної жительки Нововолинська.
Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.
Поліцейські розшукують громадянку Савчук Надію Ульянівну (5 травня 1932 року народження), жительку Нововолинська.
Сьогодні вранці, 21 травня, розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцеперебування її невідоме.
Прикмети: на зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся сиве.
Має проблеми із пам’яттю.
Нині вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу людину, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або на лінію 102.
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Про це у телеграмі повідомила поліція Волинської області.
Поліцейські розшукують громадянку Савчук Надію Ульянівну (5 травня 1932 року народження), жительку Нововолинська.
Сьогодні вранці, 21 травня, розшукувана пішла з дому та не повернулась. Місцеперебування її невідоме.
Прикмети: на зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся сиве.
Має проблеми із пам’яттю.
Нині вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу людину, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або на лінію 102.
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