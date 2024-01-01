Міноборони замовило «мавіки» для ЗСУ на 1 мільярд

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«Агенція оборонних закупівель» Міноборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.
Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.
Разом із попередніми закупівлями сукупна кількість законтрактованих дронів становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).
Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн.
«У сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Тому закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зі свого боку директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова додала, що лише на цих закупівлях вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості.
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Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.
Разом із попередніми закупівлями сукупна кількість законтрактованих дронів становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).
Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн.
«У сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Тому закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зі свого боку директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова додала, що лише на цих закупівлях вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості.
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