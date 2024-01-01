Міноборони замовило «мавіки» для ЗСУ на 1 мільярд

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 безпілотників DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.Разом із попередніми закупівлями сукупна кількість законтрактованих дронів становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T).Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн.«У сучасній війні. Тому закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога», – зазначив заступник Міністра оборони УкраїниЗі свого боку директор Агенції оборонних закупівельдодала, що лише на цих закупівлях вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості.