Друга втрата для громади за день: на війні загинув воїн з Волині Дмитро Чижевич
Сьогодні, 20:33
Одна чорна звістка з фронту наздоганяє другу. Рожищенська громада вдруге за день дізналася про загибель військовослужбовця-земляка.
Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн - Дмитр Олександрович Чижевич, 1983 р.н.
Солдат 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Нагадаємо, 21 травня Рожищенська міська рада повідомляла про загибель на війні воїна-краянина 23-річного Артема Тюрина із села Корсині.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким загиблих воїнів.
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Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.
Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн - Дмитр Олександрович Чижевич, 1983 р.н.
Солдат 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Нагадаємо, 21 травня Рожищенська міська рада повідомляла про загибель на війні воїна-краянина 23-річного Артема Тюрина із села Корсині.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким загиблих воїнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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