Друга втрата для громади за день: на війні загинув воїн з Волині Дмитро Чижевич

Одна чорна звістка з фронту наздоганяє другу. Рожищенська громада вдруге за день дізналася про загибель військовослужбовця-земляка.Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн -ч, 1983 р.н.Солдат 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.Нагадаємо, 21 травня Рожищенська міська рада повідомляла проКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким загиблих воїнів.