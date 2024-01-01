Друга втрата для громади за день: на війні загинув воїн з Волині Дмитро Чижевич

Друга втрата для громади за день: на війні загинув воїн з Волині Дмитро Чижевич
Одна чорна звістка з фронту наздоганяє другу. Рожищенська громада вдруге за день дізналася про загибель військовослужбовця-земляка.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

Від рук окупантів загинув ще один мужній воїн - Дмитр Олександрович Чижевич, 1983 р.н.

Солдат 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади Дмитро Чижевич загинув при виконанні бойового завдання 11 травня 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 травня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

Нагадаємо, 21 травня Рожищенська міська рада повідомляла про загибель на війні воїна-краянина 23-річного Артема Тюрина із села Корсині.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким загиблих воїнів.

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Теги: війна, загибель, смерть, На щиті, Волинь, Дмитро Чижевський
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