Волинянка у Польщі зустріла посла росії у закривавленій сорочці і з портретом загиблого брата. ФОТО

У столиці Польщі відбулася акція на підтримку України, організована фондом Євромайдан-Варшава. Участь в акцій взяла сестра Героя з ВолиніУчасники та організатори акції мали на меті нагадати світові про війну в Україні та зупинити російський тероризм, - пише "Полісся".У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ."Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень".Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.Нагадаємо, 5 травня 2023 року чорна звістка сколихнула родину Солов’їв із Каменя-Каширського. Від мінометного обстрілу, боронячи позиції поблизу села Первомайське на Донеччині,. Безстрашний воїн безжально та до останнього подиху нищив ворога у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади.У вересні того ж року