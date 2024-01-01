Волинянка у Польщі зустріла посла росії у закривавленій сорочці і з портретом загиблого брата. ФОТО
Сьогодні, 21:58
У столиці Польщі відбулася акція на підтримку України, організована фондом Євромайдан-Варшава. Участь в акцій взяла сестра Героя з Волині Сергія Солов'я Анна Веремчук.
Учасники та організатори акції мали на меті нагадати світові про війну в Україні та зупинити російський тероризм, - пише "Полісся".
У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.
Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського Станіслава Солов’я — Анна Веремчук. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ.
"Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень".
Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.
Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.
Нагадаємо, 5 травня 2023 року чорна звістка сколихнула родину Солов’їв із Каменя-Каширського. Від мінометного обстрілу, боронячи позиції поблизу села Первомайське на Донеччині, загинув найстарший син Сергія та Валентини — Станіслав Соловей. Безстрашний воїн безжально та до останнього подиху нищив ворога у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади.
У вересні того ж року у загиблого Героя народився син.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Учасники та організатори акції мали на меті нагадати світові про війну в Україні та зупинити російський тероризм, - пише "Полісся".
У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.
Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського Станіслава Солов’я — Анна Веремчук. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ.
"Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень".
Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.
Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.
Нагадаємо, 5 травня 2023 року чорна звістка сколихнула родину Солов’їв із Каменя-Каширського. Від мінометного обстрілу, боронячи позиції поблизу села Первомайське на Донеччині, загинув найстарший син Сергія та Валентини — Станіслав Соловей. Безстрашний воїн безжально та до останнього подиху нищив ворога у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади.
У вересні того ж року у загиблого Героя народився син.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка у Польщі зустріла посла росії у закривавленій сорочці і з портретом загиблого брата. ФОТО
Сьогодні, 21:58
Луцька журналістка пройшла марафон, щоб зібрати гроші на FPV-дрони для воїнів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 травня
Сьогодні, 20:00
Міноборони замовило «мавіки» для ЗСУ на 1 мільярд
Сьогодні, 19:00