Герой з Волині за тиждень після одруження поліг у бою з окупантами

Сергія та Валентини — Станіслав Соловей. Безстрашний воїн безжально та до останнього подиху нищив ворога у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади.



Про це



28-річний захисник нещодавно одружився. Та щастя від створення нової родини було недовгим… Через лічені дні після офіційного укладання шлюбу він повернувся на службу, щоб подалі гнати рашистську орду з української землі. А за тиждень поліг в бою з окупантом, залишивши вдовою молоду дружину.



«Впевнений та відважний Стас. Своєю щирістю і позитивом він завжди надихав інших та був готовий до випробувань, більше дбав про свободу України, аніж про свою власну», — так про вірного друга відгукуються його товариші.



Втім доки молодий Герой боронив нас, б’ючись з ворогом, мама загиблого воїна пані Валентина, відома у районі волонтерка, однією із перших очолила благодійні збори з початку війни, реалізовуючи кондитерські вироби на підтримку збройних сил. Виручені кошти з доброчинних ярмаркувань за її участі допомогли врятувати не одне життя наших захисників. Завдяки відчайдушним старанням тітки полеглого героя Олени Яков’як було зібрано незліченну кількість пожертв для українських військовослуж-бовців, починаючи з 2014 року. Аби підтримати свого найріднішого солдата, незадовго до його трагічної загибелі жінка оголосила збір на придбання автомобіля для підрозділу сина. Та, на жаль, не встигли допомогти своїй кровинці, не встигли назбирати потрібну суму.



Звістка про втрату відважного воїна розчулила тисячі сердець жителів міста, адже загибель кожного захисника є спільним горем для усіх нас. Рідна Камінь-Каширська земля прийняла тіло полеглого минулого вівторка.



Леся МІНІБАЄВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 травня чорна звістка сколихнула родину Солов’їв із Каменя-Каширського. Від мінометного обстрілу, боронячи позиції поблизу села Первомайське на Донеччині, загинув найстарший син таБезстрашний воїн безжально та до останнього подиху нищив ворога у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади.Про це пише Полісся.28-річний захисник нещодавно одружився. Та щастя від створення нової родини було недовгим… Через лічені дні після офіційного укладання шлюбу він повернувся на службу, щоб подалі гнати рашистську орду з української землі. А за тиждень поліг в бою з окупантом, залишивши вдовою молоду дружину.«Впевнений та відважний Стас. Своєю щирістю і позитивом він завжди надихав інших та був готовий до випробувань, більше дбав про свободу України, аніж про свою власну», — так про вірного друга відгукуються його товариші.Втім доки молодий Герой боронив нас, б’ючись з ворогом, мама загиблого воїна пані Валентина, відома у районі волонтерка, однією із перших очолила благодійні збори з початку війни, реалізовуючи кондитерські вироби на підтримку збройних сил. Виручені кошти з доброчинних ярмаркувань за її участі допомогли врятувати не одне життя наших захисників. Завдяки відчайдушним старанням тітки полеглого героябуло зібрано незліченну кількість пожертв для українських військовослуж-бовців, починаючи з 2014 року. Аби підтримати свого найріднішого солдата, незадовго до його трагічної загибелі жінка оголосила збір на придбання автомобіля для підрозділу сина. Та, на жаль, не встигли допомогти своїй кровинці, не встигли назбирати потрібну суму.Звістка про втрату відважного воїна розчулила тисячі сердець жителів міста, адже загибель кожного захисника є спільним горем для усіх нас. Рідна Камінь-Каширська земля прийняла тіло полеглого минулого вівторка.Леся МІНІБАЄВА

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