Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ

Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Збройних сил України склали начебто 13 тисяч загиблих та 35 тисяч поранених солдатів.

Про це з посиланням на Euractiv пише Главком.

Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.

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