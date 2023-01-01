Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Сьогодні, 17:05
Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Збройних сил України склали начебто 13 тисяч загиблих та 35 тисяч поранених солдатів.
Про це з посиланням на Euractiv пише Главком.
Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.
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Про це з посиланням на Euractiv пише Главком.
Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.
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