Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ





Про це з посиланням на



Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу Збройних сил України склали начебто 13 тисяч загиблих та 35 тисяч поранених солдатів.Про це з посиланням на Euractiv пише Главком. Видання стверджує, що до журналістів потрапили витяги з внутрішнього документа ЄС, складеного «на основі повідомлень України державам-членам, повідомлень у ЗМІ та витоки розвідданих».Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив , що військово-політичне керівництво країни ухвалило рішення не ділитися інформацією про втрати та планує й надалі слідувати йому.

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