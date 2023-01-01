Розмістила фото скаліченого воїна і просила гроші на протези: на Волині викрили шахрайку
Сьогодні, 16:20
Жінка на ім'я Катерина Білокур у фейсбуці розмістила фото нібито із важко травмованим воїном. У пості написала, що це її брат, а вона збирає на протезування кошти. Цей допис поширений у групі «Ковель сьогодні».
Про це пише Волинь-нова.
У дописі невідома пише, що нібито у ході бойового завдання був поранений Трохименко Юрій Вікторович. Що цей чоловік нібито втратив дві руки та ліву ногу, також отримав поранення щелепи. Тож вона просить грошей. Нібито на протези потрібна велика сума.
Насправді протезування українських воїнів безплатне.
Крім того, фейсбук-адреса https://www.facebook.com/groups/226276431579515?locale=ru_RU вказує на походження з росії.
Один із читачів допису опублікував у відповідь скриншот з таким же фото, але ім’я у воїна вже інше, Михайло Коссак.
Інші дописувачі застерігають переказувати гроші шахрайкам таким скриншотом:
У фейсбуці є група, яка відстежує шахраїв, і цю Білокур у ній викрили.
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Про це пише Волинь-нова.
У дописі невідома пише, що нібито у ході бойового завдання був поранений Трохименко Юрій Вікторович. Що цей чоловік нібито втратив дві руки та ліву ногу, також отримав поранення щелепи. Тож вона просить грошей. Нібито на протези потрібна велика сума.
Насправді протезування українських воїнів безплатне.
Крім того, фейсбук-адреса https://www.facebook.com/groups/226276431579515?locale=ru_RU вказує на походження з росії.
Один із читачів допису опублікував у відповідь скриншот з таким же фото, але ім’я у воїна вже інше, Михайло Коссак.
Інші дописувачі застерігають переказувати гроші шахрайкам таким скриншотом:
У фейсбуці є група, яка відстежує шахраїв, і цю Білокур у ній викрили.
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