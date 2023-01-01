Головний державний телеканал Білорусі поширив фейк про смерть 40 військових ЗСУ від пельменів





Це – перший національний телеканал Республіки Білорусь. Його використовують для поширення пропаганди в Білорусі, але, як показує навіть цей конкретний приклад, дуже низькопробної.



Білоруський канал, натомість, не посилаючись на кремлівські «ЗМІ», як факт поширює інформацію про те, що нібито «40 украінскіх ваєнних 30 атдєльнай мєханізіраванай брігади умерлі ат атравлєнія пєльмєнями. Утвєржджаєца, што єду байцам пєрєдалі нєкіє валантьори», – йдеться у сюжеті.



Більше того, навіть запевняють, що через цей «факт» підрозділам ЗСУ вже нібито заборонили приймати хоча б якусь допомогу від «незнайомих волонтерів».







Зауважимо, що фейк про отруєння українських воїнів пельменями у тій же таки 30-ій бригаді вже розвінчували фактчекери декілька місяців тому. Йдеться, зокрема, про спростування Міжнародної розвідувальної спільноти



Для чого пропагандистам такий фейк?



Аби скомпрометувати волонтерську спільноту України, звинуватити у халатності, недбайливому ставленні, байдужості тощо – найперше. Насправді ж кожен у кожна в Україні добре знає, яка роль волонтерської спільноти у війні.



По-друге – аби показати, що українське військо нібито то має погане забезпечення від держави, тому нібито волонтери повинні возити бійцям навіть пельмені.



По-третє, аби показати, що нібито серед волонтерів можуть бути зрадники, адже у «сюжеті» ведуча каже: «Пака нє ізвєсна, била ета прєднамєрєннає атравлєніє ілі же інцидент праізашол із-за нєнадлєжащєва качества прадукта».



По-четверте, аби українці та українки стали менше донатити.



Поширена білоруським державним телебаченням інформація про смерть бійців через отруєння пельменями – фейк. Зауважимо, що самі ж волонтери завжди просять українців та українок не готувати та не передавати на фронт страви, які швидко псуються.



Раніше громадська організація «Інформація в чистому вигляді» вже розвінчувала фейки про «поглинання» Польщею України, про будівництво польської воєнної бази на Волині, а також про вивезення українського чорнозему до Польщі, обіцянку Зеленського віддати Волинь Польщі тощо.



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Примітивний фейк про те, що українські військовослужбовці нібито помирають від «валантьорскіх пєльмєнєй» поширюють у російських ЗМІ вже не вперше. Остання хвиля вкидання цього фейку розпочалася 3 дні тому і масово пронеслася пропагандистськими помийками. Але вперше цю нісенітницю проговорили у ефірі головного державного телеканалу Білорусі «Беларусь 1».Це – перший національний телеканал Республіки Білорусь. Його використовують для поширення пропаганди в Білорусі, але, як показує навіть цей конкретний приклад, дуже низькопробної.Білоруський канал, натомість, не посилаючись на кремлівські «ЗМІ», як факт поширює інформацію про те, що нібито, – йдеться у сюжеті.Більше того, навіть запевняють, що через цей «факт» підрозділам ЗСУ вже нібито заборонили приймати хоча б якусь допомогу від «незнайомих волонтерів».Зауважимо, що фейк про отруєння українських воїнів пельменями у тій же таки 30-ій бригаді вже розвінчували фактчекери декілька місяців тому. Йдеться, зокрема, про спростування Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Аби скомпрометувати волонтерську спільноту України, звинуватити у халатності, недбайливому ставленні, байдужості тощо – найперше. Насправді ж кожен у кожна в Україні добре знає, яка роль волонтерської спільноти у війні.По-друге – аби показати, що українське військо нібито то має погане забезпечення від держави, тому нібито волонтери повинні возити бійцям навіть пельмені.По-третє, аби показати, що нібито серед волонтерів можуть бути зрадники, адже у «сюжеті» ведуча каже: «Пака нє ізвєсна, била ета прєднамєрєннає атравлєніє ілі же інцидент праізашол із-за нєнадлєжащєва качества прадукта».По-четверте, аби українці та українки стали менше донатити.Поширена білоруським державним телебаченням інформація про смерть бійців через отруєння пельменями – фейк. Зауважимо, що самі ж волонтери завжди просять українців та українок не готувати та не передавати на фронт страви, які швидко псуються.Раніше громадська організація «Інформація в чистому вигляді» вже розвінчувала фейки про, про, а також про, обіцянку Зеленськоготощо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію