Вважався безвісти зниклим: на Волині живим коридором просять зустріти Героя Юрія Хвалька

Вважався безвісти зниклим: на Волині живим коридором просять зустріти Героя Юрія Хвалька
У Луківську громаду Турійського району привезуть 29-річного Героя Юрія Хвалька.

Про це повідомили у Луківській громаді.

Кортеж із тілом загиблого Юрія прибуде в Луківську громаду у п'ятницю, 12 травня близько 18:00-19:00 години. Біля будинку Юрія відбудеться служба і прощання, тоді процесія вирушить по вулиці Ковельській до церкви.

Волинян просять створити живий коридор по вулиці Ковельській та встелити дорогу живими квітами.

У воїна залишились дружина та син.

22 травня йому мало б виповнитися 30 років.

Нагадаємо, на донецькому напрямку, захищаючи Батьківщину, загинув уродженець с.Вигнанка – Хвалько Юрій Михайлович, 22.05.1993 року народження, який вважався зниклим безвісти з 2 лютого 2022 року.

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Теги: війна, Росія, Україна
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