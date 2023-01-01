Вважався безвісти зниклим: на Волині живим коридором просять зустріти Героя Юрія Хвалька
Сьогодні, 15:20
У Луківську громаду Турійського району привезуть 29-річного Героя Юрія Хвалька.
Про це повідомили у Луківській громаді.
Кортеж із тілом загиблого Юрія прибуде в Луківську громаду у п'ятницю, 12 травня близько 18:00-19:00 години. Біля будинку Юрія відбудеться служба і прощання, тоді процесія вирушить по вулиці Ковельській до церкви.
Волинян просять створити живий коридор по вулиці Ковельській та встелити дорогу живими квітами.
У воїна залишились дружина та син.
22 травня йому мало б виповнитися 30 років.
Нагадаємо, на донецькому напрямку, захищаючи Батьківщину, загинув уродженець с.Вигнанка – Хвалько Юрій Михайлович, 22.05.1993 року народження, який вважався зниклим безвісти з 2 лютого 2022 року.
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Про це повідомили у Луківській громаді.
Кортеж із тілом загиблого Юрія прибуде в Луківську громаду у п'ятницю, 12 травня близько 18:00-19:00 години. Біля будинку Юрія відбудеться служба і прощання, тоді процесія вирушить по вулиці Ковельській до церкви.
Волинян просять створити живий коридор по вулиці Ковельській та встелити дорогу живими квітами.
У воїна залишились дружина та син.
22 травня йому мало б виповнитися 30 років.
Нагадаємо, на донецькому напрямку, захищаючи Батьківщину, загинув уродженець с.Вигнанка – Хвалько Юрій Михайлович, 22.05.1993 року народження, який вважався зниклим безвісти з 2 лютого 2022 року.
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