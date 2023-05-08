На Луганщині загинув 36-річний Герой з Луцька Віталій Шевчук
Сьогодні, 15:30
На війні загинув лучанин Шевчук Віталій Петрович, 30.09.1987 року народження.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.
Загинув 08.05.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.
Загинув 08.05.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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