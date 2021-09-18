У Луцькому районі будують фабрику: працевлаштують 1500 осіб





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Про інвестиції у будівництво підприємства оголосили в грудні 2022 року. Всього у новий проєкт у Смолигові Волинської області буде інвестовано 40 млн швейцарських франків ($44,6 млн). Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.



Нову фабрику зведуть поруч з дистрибуційним центром Nestlé, що працює вже понад 10 років. Виробництво продукції планується розпочати у першому кварталі 2024 року.



Разом з фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі буде працевлаштовано 1 500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.



«Нові потужності будуть оснащені найсучаснішими технологіями виробництва та дозволять задовольнити високий внутрішній попит на продукти харчування, зокрема на вермішель швидкого приготування та приправи», – заявив Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.



За його словами, з самого початку на новому виробництві вже працюватиме близько 300 людей.



«Україна залишиться єдиним європейським центром виробництва вермішелі швидкого приготування для Nestlé, і виробничий хаб на Волині безумовно відіграватиме величезну роль для експорту до європейських країн цього сегменту, що швидко зростає», – додав Дзанеллі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Nestlé розпочала будівництво нового виробничого майданчика у селі Смолигів Луцького району.Про це інформує « НВ.Бізнес ».Про інвестиції у будівництво підприємства оголосили в грудні 2022 року. Всього у новий проєкт у Смолигові Волинської області буде інвестовано 40 млн швейцарських франків ($44,6 млн). Цей крок спрямований на розширення виробництва вермішелі в Україні.Нову фабрику зведуть поруч з дистрибуційним центром Nestlé, що працює вже понад 10 років. Виробництво продукції планується розпочати у першому кварталі 2024 року.Разом з фабрикою у Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі буде працевлаштовано 1 500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та на інші європейські ринки.«Нові потужності будуть оснащені найсучаснішими технологіями виробництва та дозволять задовольнити високий внутрішній попит на продукти харчування, зокрема на вермішель швидкого приготування та приправи», – заявив, генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.За його словами, з самого початку на новому виробництві вже працюватиме близько 300 людей.«Україна залишиться єдиним європейським центром виробництва вермішелі швидкого приготування для Nestlé, і виробничий хаб на Волині безумовно відіграватиме величезну роль для експорту до європейських країн цього сегменту, що швидко зростає», – додав Дзанеллі.

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