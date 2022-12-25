У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, а в області — по приватному будинку: є загиблі
Сьогодні, 16:41
Російські війська 12 травня вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, минулося без жертв і постраждалих. А в області двоє загиблих і двоє поранених.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться в дописі.
Як повідомив Офіс генпрокурора, 12 травня війська РФ обстріляли не лише місто Херсон, а й інші населені пункти області.
В обласному центрі (Херсоні) російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.
У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.
Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.
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Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться в дописі.
Як повідомив Офіс генпрокурора, 12 травня війська РФ обстріляли не лише місто Херсон, а й інші населені пункти області.
В обласному центрі (Херсоні) російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.
У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.
Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.
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