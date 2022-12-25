У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, а в області — по приватному будинку: є загиблі

У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, а в області — по приватному будинку: є загиблі
Російські війська 12 травня вдарили з артилерії по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона, минулося без жертв і постраждалих. А в області двоє загиблих і двоє поранених.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться в дописі.

Як повідомив Офіс генпрокурора, 12 травня війська РФ обстріляли не лише місто Херсон, а й інші населені пункти області.

В обласному центрі (Херсоні) російська армія поцілила у дах багатоповерхівки. Потерпілих наразі не встановлено. Дані уточнюються. Пошкоджено будинки, господарські споруди, будівлю сільради, автомобіль.

У Каховському районі через прицільне влучення ворожого снаряду у приватний будинок загинули дві жінки. Ще одну місцеву мешканку з травмами госпіталізовано.

Також через обстріл Дар'ївської громади поранено жінку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Херсон, багатоповерхівка, артилерія, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Герой з Волині за тиждень після одруження поліг у бою з окупантами
Сьогодні, 17:25
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Сьогодні, 17:05
У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, а в області — по приватному будинку: є загиблі
Сьогодні, 16:41
Розмістила фото скаліченого воїна і просила гроші на протези: на Волині викрили шахрайку
Сьогодні, 16:20
У Луцькому районі будують фабрику: працевлаштують 1500 осіб
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
25 грудень, 2022, 10:36
Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі Росіяни знову вдарили по центру Херсона: є загиблі
15 грудень, 2022, 13:00
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: є влучання у пасажирський вагон Росіяни вдарили по залізничному вокзалу Херсона: є влучання у пасажирський вагон
03 травень, 15:18
Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі Росія завдала удару по єдиному робочому гіпермаркету у Херсоні: є загиблі
03 травень, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герой з Волині за тиждень після одруження поліг у бою з окупантами
Сьогодні, 17:25
 0
Європейська розвідка назвала орієнтовні втрати ЗСУ
Сьогодні, 17:05
 0
У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, а в області — по приватному будинку: є загиблі
Сьогодні, 16:41
 0
Розмістила фото скаліченого воїна і просила гроші на протези: на Волині викрили шахрайку
Сьогодні, 16:20
 0
У Луцькому районі будують фабрику: працевлаштують 1500 осіб
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8