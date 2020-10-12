Командира батальйону «Захід» нагородили відзнакою Кабміну

Іван Вигівський вручив нагороду командиру зведеного батальйону Національної поліції «Захід» Сергію Козаку.



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Сергій Козак отримав почесну грамоту Кабінету Міністрів України за зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість, виявлені у справі захисту прав і свобод громадян, інтересів держави.



Разом із колегами полковник поліції з перших днів війни став на захист України від окупантів та виконує бойові завдання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 11 травня, виконувач обов'язків Голови Нацполіції Українивручив нагороду командиру зведеного батальйону Національної поліції «Захід»Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Сергій Козак отримав почесну грамоту Кабінету Міністрів України за зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість, виявлені у справі захисту прав і свобод громадян, інтересів держави.Разом із колегами полковник поліції з перших днів війни став на захист України від окупантів та виконує бойові завдання.

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