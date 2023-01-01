Затриманому на «Ягодині» ухилянту суд призначив 93 тисячі гривень штрафу

Затриманому на «Ягодині» ухилянту суд призначив 93 тисячі гривень штрафу
Райсуд на Волині призначив 93,5 тисяч гривень штрафу чоловікові, який намагався незаконно виїхати з України. Для цього він замовив підроблені документи про начебто непридатність до військової служби. Додамо, що зловмисника, який виготовив ці фальшиві документи, слідство так і не встановило.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Любомльського райсуду, на початку січня цього року обвинувачений знайшов чоловіка, який пообіцяв за гроші виготовити йому підроблені документи для виїзду за кордон. За 2,5 тисяч доларів виконавець виготовив декілька документів: довідку військово-лікарської комісії про непридатність чоловіка до служби та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

За декілька днів після отримання документів поштою, обвинувачений спробував виїхати з України, втім, прикордонники розпізнали підроблені документи і повідомили про інцидент поліцію.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.3 та ч.4 ст. 358 ККУ (використання підробленого документа).

В процесі слідства чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Сергій Шеремета на засіданні 9 травня цю угоду затвердив. Таким чином, чоловікові призначили обумовлене сторонами покарання – 93,5 тисяч гривень штрафу.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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Теги: Ухилянт
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